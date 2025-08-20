Rakovina má nového protivníka. Objav českých vedcov útočí priamo na nádorové bunky a šetrí zdravé tkanivo - Dobré noviny
Rakovina má nového protivníka. Objav českých vedcov útočí priamo na nádorové bunky a šetrí zdravé tkanivo
Rakovina má nového protivníka. Objav českých vedcov útočí priamo na nádorové bunky a šetrí zdravé tkanivo

Ilustračná fotografia.

U našich susedov vyvinuli technológiu, ktorá na nádor cieli presnejšie než kedykoľvek predtým.

Rakovina je diagnóza, ktorá mení život v priebehu sekúnd a milióny ľudí po celom svete každý deň dúfajú v novú nádej. Tú teraz prináša prelomový objav českých vedcov – špeciálna technológia, ktorá zasahuje nádory s chirurgickou presnosťou a bez poškodenia zdravých buniek.

Presnosť, o akej onkológovia snívali

Výskumníci z CEITEC Masarykovej univerzity vytvorili tzv. supramolekulárne nanokrúžky. Tie dokážu doručiť liečivo priamo do rakovinového tkaniva a uvoľniť ho tam, kde je to potrebné.

„Tieto štruktúry sme vytvorili pomocou molekúl bežne sa vyskytujúcich v tráviacom trakte – žlčových kyselín, ktoré sme mierne modifikovali na tzv. organické ligandy a skombinovali s iónmi kovu paládia. Môžu preniknúť bunkovými membránami do buniek rakoviny pečene a uvoľniť toxickú látku, čím potláčajú životaschopnosť patogénnych buniek,“ vysvetlil Ondřej Jurček, vedúci výskumného tímu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/masarykova.univerzita/posts/pfbid02YvqUJbbUiEik7ZiqBih5jPH9T9wambaMhZqZ3WNbUoNojJ9oGkvRShN2SySMhX5nl

Nanokrúžky vznikajú tzv. samoskladaním – jednotlivé stavebné bloky sa najskôr rozpustia, mierne zahrejú a potom sa samy usporiadajú do finálnej štruktúry.

Najnáročnejšou časťou tejto práce je statická analýza rozloženia schránky, teda ako sú jednotlivé stavebné bloky prepojené. Museli sme kombinovať analytické metódy a vytvárať modely pomocou výpočtovej chémie, kým sa počítačový model nezhodoval s produktom v skúmavke. Je to zdĺhavá a náročná detektívna práca,“ dodal Subhasis Chattopadhyay, študent na Masarykovej univerzite.

Zdravé bunky zostanú v bezpečí

