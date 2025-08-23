Letný favorit, ktorý chutí celej rodine. Obľúbené jedlo Ivany Gáborík si užijete s chlebom aj špagetami
Recept poteší najmä milovníkov rýchlych a chutných jedál.
Leto je pre ňu obdobím, kedy najviac utužuje rodinné vzťahy a vždy, keď s blízkymi sedí pri stole, snaží sa zamerať plnú pozornosť na jedlo, ktoré si práve vychutnáva. Tanečníčka Ivana Gáborík si aj napriek množstvu pracovných povinností dáva na stravovaní záležať a nechce, aby ju pri jedle niečo vyrušovalo. Väčšinu svojich receptov navyše zvláda pripraviť v priebehu niekoľkých minút.
V každej porcii hľadá zmysel
„Kalórie som nikdy nerátala, je to frustrujúce. Naučila som sa počúvať svoje telo a jeho potreby. Som za domácu pestrú stravu, neprejedať sa, papať viackrát denne, mne osobne vyhovuje vyšší príjem bielkovín a menej sacharidov. V každej porcii jedla hľadám výživu pre moje telo,“ prezradila pre lifestylový magazín Ženské.
Jedlá, ktorými sa sýti, si pritom nenecháva len pre seba. Ivana už roky na sociálnych sieťach zdieľa výtvory z vlastnej kuchyne a neobyčajnými receptami, ktoré sú neuveriteľne jednoduché a zároveň nutrične vyvážené, motivuje k zdravému životnému štýlu aj ostatných.
„Výborné krevety na víne s rajčinami. Moje obľúbené jedlo tohto leta. Môžete si ho pripraviť k obedu so špagetami, alebo na večeru s chlebom, bagetou. Chutí celej rodine!“ napísala nedávno k svojmu najnovšiemu receptu na Instagrame.