Letný favorit, ktorý chutí celej rodine. Obľúbené jedlo Ivany Gáborík si užijete s chlebom aj špagetami
Letný favorit, ktorý chutí celej rodine. Obľúbené jedlo Ivany Gáborík si užijete s chlebom aj špagetami
Letný favorit, ktorý chutí celej rodine. Obľúbené jedlo Ivany Gáborík si užijete s chlebom aj špagetami

Ivana Gáborík.
Ivana Gáborík. — Foto: Instagram/iversanns

Recept poteší najmä milovníkov rýchlych a chutných jedál.

Leto je pre ňu obdobím, kedy najviac utužuje rodinné vzťahy a vždy, keď s blízkymi sedí pri stole, snaží sa zamerať plnú pozornosť na jedlo, ktoré si práve vychutnáva. Tanečníčka Ivana Gáborík si aj napriek množstvu pracovných povinností dáva na stravovaní záležať a nechce, aby ju pri jedle niečo vyrušovalo. Väčšinu svojich receptov navyše zvláda pripraviť v priebehu niekoľkých minút.

V každej porcii hľadá zmysel

Kalórie som nikdy nerátala, je to frustrujúce. Naučila som sa počúvať svoje telo a jeho potreby. Som za domácu pestrú stravu, neprejedať sa, papať viackrát denne, mne osobne vyhovuje vyšší príjem bielkovín a menej sacharidov. V každej porcii jedla hľadám výživu pre moje telo,“ prezradila pre lifestylový magazín Ženské.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Jedlá, ktorými sa sýti, si pritom nenecháva len pre seba. Ivana už roky na sociálnych sieťach zdieľa výtvory z vlastnej kuchyne a neobyčajnými receptami, ktoré sú neuveriteľne jednoduché a zároveň nutrične vyvážené, motivuje k zdravému životnému štýlu aj ostatných.

„Výborné krevety na víne s rajčinami. Moje obľúbené jedlo tohto leta. Môžete si ho pripraviť k obedu so špagetami, alebo na večeru s chlebom, bagetou. Chutí celej rodine!“ napísala nedávno k svojmu najnovšiemu receptu na Instagrame.

Obľúbené letné jedlo Ivany Gáborík:

