Vedkyňa Lenka: Aj ja som závislá od sprejov do nosa. Počúvajte dôležitú radu od farmaceutiek v lekárni - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vedkyňa Lenka: Aj ja som závislá od sprejov do nosa. Počúvajte dôležitú radu od farmaceutiek v lekárni
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Veronika Rajek je vydatá pani.

Písalo jej mnoho chlapov, on to spravil inak. Najsledovanejšia Slovenka našla šťastie pri mužovi s názorom

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

SLEDUJE NÁS 207 497 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vedkyňa Lenka: Aj ja som závislá od sprejov do nosa. Počúvajte dôležitú radu od farmaceutiek v lekárni

Biochemička Lenka Hrobárová / Ilustračná fotografia
Biochemička Lenka Hrobárová / Ilustračná fotografia — Foto: Instagram - @_skumavka_; Freepik

Mozog aj pľúca majú vraj pocit, že sa zadusia.

„Ja som závislá. Toto je moja každodenná realita už niekoľko rokov,“ povedala vo videu populárna vedkyňa a pred sebou mala desiatky balení kvapiek do nosa. Biochemička Lenka Hrobárová, ktorá je na Instagrame známa ako Skúmavka, upozornila na obrovský problém, s ktorým sa stretáva mnoho Slovákov – závislosť od nosových kvapiek či sprejov dokáže potrápiť nielen peňaženky, ale najmä zdravie. Video, ktorým otvorila dôležitú tému, si pozrelo už vyše 300-tisíc ľudí a mnohí priznali, že majú rovnaký problém.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Skúmavka (@_skumavka_)

Bunky sú čoraz unavenejšie

„Bez kvapiek do nosa sa nepohnem z domu a ak aj áno, moje prvé kroky vedú do lekárne. A nie je to lacný špás. Napríklad niekde som prišla a zistila som, že nemám tie kvapky, tak som celý čas bola potom vlastne taká nesvoja, v strese, že teraz nebudem vedieť dýchať. Idem hľadať tú lekáreň,“ povedala otvorene Lenka Hrobárová a vysvetlila, ako funguje závislosť od takzvaných dekongestív, ktoré by mali primárne fungovať ako pomoc a nie ako droga.

Ilustračný obrázok. / Doktorka vysvetľuje, ako správne používať nosný sprej.
Prečítajte si tiež: Sprej do nosa ste celý život používali nesprávne. Toto sú tri chyby, ktorým sa chcete vyvarovať

„Keď máš upchatý nos, paradoxne za to nemôže sopeľ, ale tvoj vlastný nos – tvoja sliznica nosa je veľmi bohato prekrvená. Akonáhle sem prídu baktérie alebo alergény, spustí sa imunitná odpoveď, ktorá zariadi vyplavenie látok, ktoré ti tieto cievky roztiahnu, zmenia ich priepustnosť a nastáva opuch. Vtedy máš pocit upchatého nosa,“ opísala moment, keď mnohí z nás siahajú po sprejoch alebo kvapkách, ktoré sľubujú okamžitú úľavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Skúmavka (@_skumavka_)

„Účinná látka nosových sprejov je takzvané dekongestívum a jeho úlohou je nasadať na adrenergné receptory na cievkach nosa, čoho výsledkom je, že sa tieto cievky stiahnu a sliznica odpuchne. Ak to budeš ale opakovať, tvoje bunky sliznice budú z neustálej stimulácie unavené a postupne začnú počet receptorov znižovať,“ vysvetľovala biochemička. Človek vtedy potrebuje stále viac a viac kvapiek, aby látka našla aspoň nejaké receptory. „A závislosť je na svete,“ priznala expertka.

Hrozí operácia

Závislosť môže byť fyzická aj psychická – už pri úplne drobných náznakoch upchatia nosa môže človek siahnuť po kvapkách, pritom ich nepotrebuje. „Môj mozog a moje pľúca majú pocit, že sa zadusia,“ popísala svoju vlastnú skúsenosť Lenka Hrobárová, ktorá veľmi dobre vie, ako si týmto zlozvykom škodí.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Trápi vás neutíchajúca nádcha a svrbenie? Týchto päť vecí značí, že máte nevedomky zamorený dom

„Možno to neznie až ako taký problém, kým si neuvedomíš, že neustálym sťahovaním cievok nosa znemožňuješ príchod krvi, živín a kyslíka k tvojej sliznici. Bunky sliznice tak úplne odumierajú a postupne ich nahrádza väzivo, ktoré úplne upchá nos. Jediným riešením je ísť pod skalpel,“ vysvetlila expertka, ktorá sa rozhodla, že si od kvapiek odvykne. Spolu s ďalšími odborníkmi sa podelila o účinné rady, ako sa dostanete von z tejto nezvyčajnej závislosti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.