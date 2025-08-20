Stačí menej súdiť a viac sa starať o seba. Andrea Verešová má o dnešnej dobe a ženskosti jasno
Bývalá misska sa o svoje telo pravidelne stará a preto vie, o čom hovorí.
Koncom júna oslávila 45. narodeniny, no zrejme málokto by jej ten vek tipoval. Dôvodom je aj to, že Andrea Verešová sa poctivo stará o svoju postavu a zdravie celkovo, za čím sa skrývajú roky tvrdej práce. Topmodelka teraz na svojom profile zverejnila slová, ktoré hovoria za všetko.
Pohyb je dôležitý
Andrea Verešová sa preslávila v roku 1999, keď vyhrala súťaž Miss Slovensko. Dnes je z nej úspešná modelka, právnička a vyznávačka zdravého životného štýlu, ktorá nedá dopustiť na pilates a jogu. To sa, samozrejme, prejavuje na jej postave.
„Okrem stravy, ktorá myslím si, že tvorí sedemdesiat percent a je veľmi dôležitá, tak je určite dôležitý pohyb, predovšetkým vekom,” vysvetlila v rozhovore pre reláciu Top Star žena, ktorá prehovorila aj na tému ženskosti a veku.
„Som vďačná, že žijem v dobe, kedy žena môže byť slobodná. Oblečená tak, ako sa cíti – nie ako by mala. Kedy vek neznamená hranicu, ale len číslo. Vyzeráme tak, ako sa cítime, čo vyžarujeme!“ píše Andrea Verešová a dodáva, že to nie je o dokonalosti, ale o sile, odvahe a disciplíne.