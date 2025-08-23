Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko - Dobré noviny
Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko
Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Deti sú najviac, tvrdí slovenská herečka, ktorá s rodinou momentálne žije na exotickom ostrove.

Mnohí si ju pamätajú ako drzé kučeravé dievčatko z detského seriálu Otecko sa mi nepáči. Petra Millerová sa roky pohybovala v televíznom prostredí, buď stála pred obrazovkami, alebo za nimi. Zahrala si vo filme Vojtech i televíznych projektoch Kolonáda, Horúca Krv, Dr. Ludsky či Panelák a neskôr pracovala ako redaktorka a pôsobila v oblasti produkcie televíznych programov. Pred pár rokmi sa však z televízie definitívne stiahla. Prečo sa tak rozhodla a ako Petra momentálne žije, vás možno prekvapí.

Petra ako Barborka v seriáli Otecko sa mi nepáči. Foto: archív STV

„V detstve som kvôli Barborke (zo seriálu Otecko sa mi nepáči, pozn. red.) trošku trpela. Keď ma ľudia spoznávali na ulici, vôbec som sa z toho netešila. Som skôr človek, čo sa v takej chvíli hanbí,“ povedala pre Korzár Petra, ktorá herectvo ako také odjakživa milovala a keď dostala príležitosť niekde si zahrať, vždy to využila. Vyštudovala dokonca konzervatórium, no na VŠMU ju nikdy nezobrali.

Škola popri dieťati

Skúsila to trikrát, kým pochopila, že by sa mala radšej zamerať na niečo iné. Napokon u nej zvíťazil marketing, ktorý nakoniec študovala popri dieťati. Keď mala len dvadsaťtri rokov, narodil sa jej totiž neplánovane syn Teo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Millerova (@millerovap)

No aj keď mala Petra v tom čase v hlave ešte veľa snov, na interrupciu nikdy nepomyslela. „Dokončila som si skúšky, porodila som a v septembri som nastúpila do ďalšieho ročníka. Zvládla som to vďaka mamine,“ vyznala sa pre Plus jeden deň žena, ktorá si dnes s úsmevom na tvári spomína aj na to, ako chodievala v prestávkach medzi prednáškami malého Tea dojčiť. Ani na sekundu však nad svojím údelom nezaplakala. To, že má zdravé dieťa, znamenalo pre ňu najviac na svete.

Petra s Teom, keď bol ešte malý. Dnes je už z neho takmer dospelák. Foto: Facebook @Petra Millerová

Teovým otcom bola Petrina veľká láska Michal, s ktorým v tom čase ešte tvorili zamilovaný pár. Po narodení syna sa však situácia zmenila a láska medzi nimi sa začala postupne vytrácať. Po Teovom príchode na svet začali Petra s Michalom omnoho intenzívnejšie vnímať rozdiely medzi nimi, až ich vzťah dospel do bodu, keď už nevedeli, čo ďalej.

