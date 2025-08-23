Ostrihala si mihalnice a otec jej za to vynadal. Spoznávate ženu, ktorá si získala srdcia Slovákov?
Na fotografii je mladé dievča, ktoré sa neskôr preslávilo pred obrazovkami aj šikovnosťou v kuchyni.
„S kamarátkou sme chceli, aby nám narástli dlhé mihalnice. Ona niekde počula, že je dobré, ak si ich podstrihneme, čo sme aj urobili. Otec mi vtedy veľmi vynadal, pretože si myslel, že ich mám spálené od cigariet. Už vtedy bolo zrejmé, že mám blízko ku kráse a k snahe vyzerať lepšie.“ Takto pre SME opisovala jeden z detských zážitkov úspešná slovenská moderátorka, ktorá sa neskôr vydala na inú životnú dráhu.
Na fotografii, ktorú zverejnila, pózuje s ofinkou a úsmevom, za ktorým sa skrýva mladá divoška. Spoznáte ženu, ktorá je obľúbená po celom Slovensku?