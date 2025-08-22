FOTO: Na strednom Slovensku objavili zlatú baňu. Vychýrené kúpalisko praská vo švíkoch a zarába státisíce - Dobré noviny
FOTO: Na strednom Slovensku objavili zlatú baňu. Vychýrené kúpalisko praská vo švíkoch a zarába státisíce
FOTO: Na strednom Slovensku objavili zlatú baňu. Vychýrené kúpalisko praská vo švíkoch a zarába státisíce

Rekreačný areál Kurinec.
Rekreačný areál Kurinec. — Foto: Facebook/Jozef Šimko

Sezóna sľubuje ešte vyššie výnosy, než primátor mesta pôvodne predpokladal.

Rekreačná oblasť na juhu Rimavskej Soboty bola vyhľadávaným miestom už za minulého režimu. Počas horúcich dní sa tam ľudia mohli osviežiť v priehrade, ktorú dnes využívajú najmä milovníci vodných športov a zatiaľ čo kedysi tam o atrakciách nebolo ani chýru, ani slychu, dnes ponúka množstvo možností na oddych aj na zábavu a bez preháňania sa dá skonštatovať, že praská vo švíkoch.

Foto: Facebook/Jozef Šimko

Atrakcia pripomínajúca more

Obľúbený Kurinec síce v minulosti na čas osamel a začal upadať, no pred 15 rokmi tam podľa informácií regionálneho týždenníka MY Novohrad priviedli vodu z geotermálneho vrtu a s ňou prišla aj nádej na jeho obnovu. Postupne tam pribudol dvojbazén, detský bazén, neskôr trojcestný tobogan a najnovšou atrakciou je bazén s rozlohou 1300 štvorcových metrov.

Je v prevádzke od polovice tohtoročného júna a jeho súčasťou je aj generátor vlnobitia. Hoci sa nedávno stal terčom kritiky pre svoju cenu, ktorá sa vyšplhala až na dva milióny eur a tiež pre farbu, ktorá sa zo stien začala odlupovať sotva po mesiaci fungovania, zdá sa že miestu to neuškodilo, práve naopak.

Foto: Facebook/Jozef Šimko

Tržby už presiahli milión eur

Firma, ktorá projekt realizovala, sa mala zaviazať, že po skončení sezóny chybu napraví a Kurinec zatiaľ láme rekordy v tržbách aj v návštevnosti. Do areálu denne prichádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska aj spoza hraníc, čo neteší len rekreantov, ale aj domácich. „Pre mesto sa stáva zlatou baňou,“ uviedol pre MY Novohrad primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

