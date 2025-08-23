Týchto slovenských dvojeuroviek sa nikdy nezbavte. Niektoré majú na trhu niekoľkotisícovú hodnotu - Dobré noviny
Týchto slovenských dvojeuroviek sa nikdy nezbavte. Niektoré majú na trhu niekoľkotisícovú hodnotu

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/www.slon.pics, jcomp

Mince boli razené pri významných príležitostiach.

Zaplatili ste už niekedy nákup vzácnou mincou bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli? Skúseným numizmatikom by sa niečo také stať nemohlo. Tí totiž vedia už po krátkom skúmaní zhodnotiť, či ide o platidlá, pri ktorých sa oplatí spozornieť. Bežným ľuďom sa však rozlišujú o čosi ťažšie, a to najmä vtedy, keď sa v ich peňaženke ocitnú náhodou.

Hodnotu zvyšuje aj chybná razba

Skutočná hodnota zberateľských mincí závisí od niekoľkých faktorov a podľa magazínu Fornax je v tomto prípade najideálnejšie, ak platidlá vôbec neprechádzajú obehom a ich stav je neporušený. Dôležitá je však aj vzácnosť samotnej mince. Cennejšie sú totiž tie, ktoré boli vyrazené pri špeciálnej príležitosti a tie, ktorých všeobecne nie je veľa.

Minca Slovensko 2017 - Istropolitana.
Minca Slovensko 2017 - Istropolitana. Foto: Facebook/Predaj a výmena Numizmatiky - Andrej Orszagh

Počíta sa hlavne historický význam mince, jej stav i dopyt po nej, obsah drahých kovov a niektorým zvyšuje hodnotu aj chybná razba. Podľa portálu 2.eur.sk sa Slovensko môže pýšiť hneď niekoľkými vzácnymi artefaktami, ktoré sú zdobené razbou nesúcou odkaz kultúrneho dedičstva.

Naša najhodnotnejšia

Numizmatici predpokladajú, že sa v blízkej budúcnosti budú môcť tešiť napríklad majitelia pamätnej 2-eurovky Slovensko 2017 – Istropolitana vo verzii proof, ktorá už pred časom výrazne vzrástla na cene. Aktuálne sa jej hodnota pohybuje na úrovni dvetisíc eur a situácii prospieva aj fakt, že ich náklad bol extrémne nízky.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

