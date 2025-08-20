Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti - Dobré noviny
Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti
Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.
Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti. — Foto: Instagram @ bara__basikova, Wikipedia/Chmee2

Známa speváčka a herečka bojuje s depresiou prakticky od detstva

„Hovorila mi, ako som jej pokazila život. Nikdy ma nevedela pohladiť, objať alebo mi dať pusu,“ prehovorila Bára Basiková o svojej mame v podcaste Bereniky Kohutovej. Česká speváčka a herečka sa už v detstve stretávala s tým, že bola nechceným dieťaťom, neskôr ju dokonca matka odložila k babičke.

Odmalička tak trpela depresiou, ktorá sa znásobila aj ďalšími ťažkými okamihmi v jej živote, keď jej nevyšli tri manželstvá a jeden z partnerov ju dokonca dohnal takmer k anorexii. Niekoľkokrát si tiež chcela siahnuť na život, od temných myšlienok ju, našťastie, zachránili deti. Tie znamenajú pre Báru najviac, čo v živote dokázala. Prečítajte si strastiplnú cestu jednej z najúspešnejších českých speváčok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nechcela ju

Rodáčka z Prahy sa svojej mame narodila, keď mala len 18 rokov. V tom veku bola ešte nezrelá na materstvo a navyše mala množstvo nápadníkov a rada sa bavila. „Samozrejme ma nechcela. Bola veľmi krásna, mala stále nejakých nápadníkov a môj otec sa o ňu veľmi usiloval, bol o desať rokov starší, tak si ju tak poistil,“ zaspomínala si umelkyňa.

Matka jej tak nikdy neprejavila lásku ani uznanie, keď sa Báre v živote podaril nejaký úspech. „Ale inú mamu som nemala, tak som to brala, ako to prichádzalo,“ priznala speváčka s tým, že napriek tomu po matkinej láske túžila a milovala ju. Báru neskôr odložila k babičke a tak si detstvo pamätá najmä s ňou a s otcom. A keď mala 13, rodičia sa nakoniec rozviedli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlúpo vyzeráš a hlúpo krútiš pusou

Bára však odmalička pociťovala v sebe túžbu spievať a spevu sa venovala v Kühnovom detskom zbore aj v ľudovej škole umenia. V pätnástich sa potom vybrala na prijímačky na konzervatórium, kde ju však nevzali. „Pamätám sa, ako som od talentových skúšok išla domov s plačom. Pretože už tam mali na moje spievanie nejaké výhrady. Vtedy ešte neexistoval odbor popová hudba a zo spevu ma skúšala operná speváčka Marta Boháčová. A tá okrem iného vyhlásila, že hlúpo vyzerám a hlúpo krútim pusou,“ spomínala na trpké sklamanie z neprijatia speváčka pre iDnes.cz.

Mama jej potom vybrala ekonomickú školu, ktorá ju však vôbec nebavila. No keď stretla Martina Němca, jej život sa konečne začal uberať tým správnym smerom a hudba vyhrala na plnej čiare.

Vydeľoval jej jedlo a odišiel

