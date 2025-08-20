Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti
Známa speváčka a herečka bojuje s depresiou prakticky od detstva
„Hovorila mi, ako som jej pokazila život. Nikdy ma nevedela pohladiť, objať alebo mi dať pusu,“ prehovorila Bára Basiková o svojej mame v podcaste Bereniky Kohutovej. Česká speváčka a herečka sa už v detstve stretávala s tým, že bola nechceným dieťaťom, neskôr ju dokonca matka odložila k babičke.
Odmalička tak trpela depresiou, ktorá sa znásobila aj ďalšími ťažkými okamihmi v jej živote, keď jej nevyšli tri manželstvá a jeden z partnerov ju dokonca dohnal takmer k anorexii. Niekoľkokrát si tiež chcela siahnuť na život, od temných myšlienok ju, našťastie, zachránili deti. Tie znamenajú pre Báru najviac, čo v živote dokázala. Prečítajte si strastiplnú cestu jednej z najúspešnejších českých speváčok.
Nechcela ju
Rodáčka z Prahy sa svojej mame narodila, keď mala len 18 rokov. V tom veku bola ešte nezrelá na materstvo a navyše mala množstvo nápadníkov a rada sa bavila. „Samozrejme ma nechcela. Bola veľmi krásna, mala stále nejakých nápadníkov a môj otec sa o ňu veľmi usiloval, bol o desať rokov starší, tak si ju tak poistil,“ zaspomínala si umelkyňa.
Matka jej tak nikdy neprejavila lásku ani uznanie, keď sa Báre v živote podaril nejaký úspech. „Ale inú mamu som nemala, tak som to brala, ako to prichádzalo,“ priznala speváčka s tým, že napriek tomu po matkinej láske túžila a milovala ju. Báru neskôr odložila k babičke a tak si detstvo pamätá najmä s ňou a s otcom. A keď mala 13, rodičia sa nakoniec rozviedli.
Hlúpo vyzeráš a hlúpo krútiš pusou
Bára však odmalička pociťovala v sebe túžbu spievať a spevu sa venovala v Kühnovom detskom zbore aj v ľudovej škole umenia. V pätnástich sa potom vybrala na prijímačky na konzervatórium, kde ju však nevzali. „Pamätám sa, ako som od talentových skúšok išla domov s plačom. Pretože už tam mali na moje spievanie nejaké výhrady. Vtedy ešte neexistoval odbor popová hudba a zo spevu ma skúšala operná speváčka Marta Boháčová. A tá okrem iného vyhlásila, že hlúpo vyzerám a hlúpo krútim pusou,“ spomínala na trpké sklamanie z neprijatia speváčka pre iDnes.cz.
Mama jej potom vybrala ekonomickú školu, ktorá ju však vôbec nebavila. No keď stretla Martina Němca, jej život sa konečne začal uberať tým správnym smerom a hudba vyhrala na plnej čiare.