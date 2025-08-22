Rastú vlasy po častom strihaní rýchlejšie? Kaderníčka vyvracia mýty, s ktorými sa stretla každá žena
Pravda je iná, než si väčšina žien doteraz myslela.
O vlasoch sa medzi ženami tradujú rôzne „zaručené rady“. Jedna hovorí, že sa vlasy majú strihať počas splnu, iná zas, že melír lepšie chytí na mastnej hlave. Kaderníčka Daniela Kusíková pre Šarm vysvetlila, prečo mnohé z týchto rád neplatia a čo môže vlasom skôr uškodiť než pomôcť.
Ovplyvňuje strihanie rast?
Podľa nej je najrozšírenejším mýtom predstava, že vlasy po strihaní rastú rýchlejšie a sú hustejšie. „Strihanie neovplyvňuje rýchlosť rastu, pretože vlas rastie z korienka, nie z konca. Pravidelné podstrihovanie však zlepší vzhľad a zdravie vlasov,“ vysvetlila. Mnohí si teda mýlia zdravší či hustejší vzhľad so skutočným rastom.
A čo známe presvedčenie, že malé deti do roka by sa nemali strihať, inak im nevyrastú vlasy? Aj to je iba povera. „Počet vlasových folikulov je daný už počas embryonálneho vývinu. Vlasy rastú podľa genetiky a hormónov, nie podľa toho, či boli ostrihané,“ dodala Kusíková.