Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy
Marek Blažek a Jan Kraus.
Marek Blažek a Jan Kraus. — Foto: Reprofoto YouTube - Marek Blažek

Jediný môj tromf bol môj ksicht, vravel Marek.

„Hryzieš si nechty? Na to sa ma spýtal brat David Kraus po svojom koncerte, kde prebehlo moje prvé stretnutie s bratmi, starou mamou Boženou a Ivanou. Keď som Davidovi odpovedal, že nechty si hryziem, povedal: ‚Tak to si fakt brat.’“ Takto odštartoval neuveriteľný príbeh Mareka Blažka, ktorý až v dospelosti zistil, že jeho biologickým otcom je jeden z najznámejších českých moderátorov – Jan Kraus. To, čo vyzeralo najprv ako vtip alebo klebeta z malého mesta, sa napokon potvrdilo nečakaným spôsobom.

Foto: Reprofoto YouTube - Marek Blažek

Slobodná matka za komunizmu

„Môj životný príbeh je ako z amerického béčkového filmu, taká neuveriteľná story, ktorú by odvysielala maximálne Dvojka niekedy po polnoci a všetci, čo by na to pozerali, by si hovorili, aká je to hlúposť, že TOTO sa predsa nikdy nemohlo stať. Lenže ono sa to stalo,“ písal pre české Lidovky Marek Blažek, ktorý ani netušil, že raz sa bude môcť nazývať „najstarším synom Jana Krausa“.

Jan Kraus s druhou manželkou Ivanou Chýlkovou.
Prečítajte si tiež: Choď, ale neber mi rodinu, povedala mu po nevere. Jan Kraus mal v živote šťastie na dve unikátne ženy

„Matka mi nikdy nepovedala, kto je môj biologický otec. Cítil som, že mi chýbajú korene. Potreboval som vedieť, kto ma stvoril, po kom mám gény. Ako chlapec som sa pozeral do zrkadla a vravel si: kto by mohol byť ako ja? Ako vyzerá niekto, kto je ako ja, ale dospelý? Spoznanie otca bolo pre mňa strašne dôležité,“ vysvetľoval Marek, ktorý pri spomienkach na detstvo videl najmä svoju starú mamu, deda a mamu, ktorá ho do troch rokov vychovávala sama.

Foto: Reprofoto YouTube - Miroslav Petrželka

„Slobodná matka v Rumburku za komunizmu – to nebola žiadna výhra. Otca svojho dieťaťa nikdy nepriznala. Bola na to príliš hrdá. Rozhodla sa, že bude samoživiteľka. Jej rodičia ju podporili a sľúbili, že jej pomôžu dieťa vychovať. Nikto sa z toho nezrútil,“ prezradil Marek, ktorý do troch rokov vyrastal sám. Potom sa objavil neskorší matkin manžel, narodili sa im ďalšie deti a nevlastnému otcovi Marek automaticky hovoril „táta“. Keď sa mamy pýtal na svojho biologického otca, vždy mu dávala iné odpovede.

Marek Blažek.
Marek Blažek. Foto: Reprofoto YouTube - Marek Blažek

Krausa popierala

„Je to človek, ktorý je už mŕtvy,“ vravela mu. „Dnes je to alkoholik a ty môžeš byť rád, že máš svojho otca,“ odpovedala mu zase babička. Marek žil v Rumburku život normálneho chlapca z malého mesta – rád čítal, chodil na džudo, no stále ho škrela jedna vec. „Normálny rodinný život, až na to, že som nebol podobný nikomu z príbuzných a stále som riešil, po kom vlastne som,“ spomínal. Adeptov na otcov mal niekoľko, všetkých však postupne vylúčil. „Až mi raz kamarát z Rumburku povedal, že mojím otcom je Jan Kraus,“ prezradil Marek.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

