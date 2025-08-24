Tešila sa, že nemusí chodiť do školy. Dievčina až na prahu dospelosti spoznala, že život nie je o pochvalách
Nikdy nesnívala o tom, čím sa dnes živí.
Keď mala 11 rokov, náhodou sa dostala na filmový kasting. Predviedla, čo od nej chceli, postúpila do ďalšieho kola, rolu získala a bola to pre ňu obrovská zábava. Dievčina z fotografie si v tom čase vôbec neuvedomovala, čo sa okolo nej deje a dôležité pre ňu bolo len to, že nemusí chodiť do školy.
Bola obklopená samými novými ľuďmi, všetci od nej boli starší, vďaka čomu sa cítila mimoriadne dospelo a pritom netušila, že umenie, ktorého je súčasťou, sa raz dostane do kín.