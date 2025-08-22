Svoje telo humpľoval, ako sa len dalo. Leopold Haverl žil ako Grék Zorba a jeho Božka mu to tolerovala
Legendárny herec zomrel v roku 2016 po vážnych problémoch.
„Budem točiť, pokiaľ neumriem. Najradšej by som bol, keby ma porazilo na nejakej žene,“ zasníval sa rok pred smrťou pre Plusku Leopold Haverl. Legendárneho herca poznáme z mnohých filmov, ale aj seriálov ako Silvánovci, Ordinácia v ružovej záhrade či Divoké kone. Jeho hlasom sa nám prihováral profesor Dumbledore z filmov o Harrym Potterovi aj čarodejník Gandalf v Pánovi prsteňov.
A keď v roku 2016 odišiel do umeleckého neba, zostala po ňom manželka Boženka, deti z prvého manželstva aj niekoľko vnúčat. Charizmatický herec totiž do chomúta vliezol dvakrát, no až pri druhej manželke našiel svoj pokoj. Tolerantnej Božke neprekážalo ani to, že umelec na sklonku života nestratil nič zo svojmu šarmu a do posledného dychu bol veľkým obdivovateľom žien.
V osvetľovacej lóži svietil na baletky
Leopold Haverl sa narodil 16. februára 1936 v Bratislave a s divadlom sa stretával už odmalička. Jeho otec bol osvetľovačom v Slovenskom národnom divadle a práve tam Leopold sledoval svoje prvé predstavenia. „V osvetľovacej lóži svietil na baletky. Tam som privoňal k divadlu. Zoznámil som sa s celou zakladateľskou generáciou – Meličková, Borodáč, Budský, Gregor, Huba, Záborský... Poznali ma ako dieťa a učili ma ako budúceho adepta herectva. Bola to vlastne náhoda a osud,“ spomínal v rozhovore pre Korzár.
Spočiatku ho však lákala aj hudba a mal v úmysle skladať piesne. Herectvo však napokon zvíťazilo. Ako tínedžer účinkoval v divadelnom predstavení a po absolvovaní konzervatória začínal svoju hereckú dráhu v zájazdovom Dedinskom divadle. „Prešiel som s ním celé Slovensko. Do Košíc som vždy chodieval rád, robil som tu i televíziu, dabing, bol som tu aj na plese. Páči sa mi zvyk nalievať kapurkové,“ usmieval sa ešte v roku 2011 legendárny herec.
Vedel dobre hafkať
Niekoľko rokov potom pôsobil aj v Krajskom divadle v Trnave či v Divadle poézie a od roku 1967 bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Na doskách, ktoré znamenajú svet, tiež stvárnil úplne prvého ľúbostného partnera Zdeny Studenkovej. Herecká diva si s ním na javisku dala pusu v začiatkoch jej hereckej kariéry, píše portál ČSFD.
Leopolda Haverla všetci poznali ako šarmantného a vtipného muža a nik mu nepovedal inak ako Hafi. Jeho osudová prezývka vznikla ešte počas štúdia na konzervatóriu.