Delfíny im ukážu cestu k nám. Dajme šesťročným dvojičkám Stankovi a Emke šancu urobiť krok vpred
Pomôžme im k prvým slovám.
Šesťročné dvojičky Stanko a Emka sú navonok obyčajné deti, no ich vnútorný svet je iný, než si väčšina z nás dokáže predstaviť. Od narodenia bojujú so závažnou poruchou autistického spektra a viacerými pridruženými diagnózami. Nerozprávajú, nerozumejú bežným podnetom a ich každodenný život je plne závislý od starostlivosti rodičov. Pre ich mamu a otca je každý malý pokrok obrovskou výhrou – no cesta za ním je dlhá, náročná a vyžaduje si nesmierne veľa síl aj finančných prostriedkov.
Dvojičky, ktoré žijú vo svojom svete
Keď sa Stanko a Emka narodili v roku 2019 plánovaným cisárskym rezom, nič nenasvedčovalo tomu, že ich čaká takáto životná skúška. Prvé pochybnosti prišli, keď zaostávali vo vývine – neplazili sa, nezačali chodiť, nekomunikovali. Kým ich rovesníci objavovali svet hrou a smiechom, oni žili každý vo svojom vlastnom svete. Diagnózy prišli až po uvoľnení pandemických opatrení, keď sa rodina konečne dostala k odborníkom. Dovtedy sa stratilo veľa vzácneho času, ktorý mohol byť využitý na terapie.
Stanko má ťažkú formu autizmu, epilepsiu, poruchu reči, časté zápaly priedušiek a alergie. Úplne nekomunikuje – keď mu rodičia nerozumejú, prejavuje frustráciu búchaním hlavy o zem alebo trieskaním rukami. Vyžaduje neustály dohľad, aby si neublížil. Špeciálna materská škola mu pomohla aspoň čiastočne prekonať strach z ľudí, no jeho cesta je stále veľmi náročná.
Emka má stredne ťažký autizmus, encefalopatiu a hyperkinetickú poruchu správania a pozornosti. Oproti bratovi je vnímavejšia – dokáže zopakovať niektoré slová, zaspievať melódiu piesne. Miluje kone a psov, pozitívne reaguje na hipoterapiu aj canisterapiu a v škôlke je aktívna a spolupracujúca. Napriek tomu má pred sebou ešte dlhú cestu.