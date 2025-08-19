V tomto veku sa na zdraví prejavia tri hriechy z mladosti. Fínski vedci vedia, ako sa môžeme zachrániť
Experti odhalili najdôležitejšie desaťročie života pre naše zdravie.
Fínski vedci dlhodobo skúmali istú skupinu ľudí od ôsmeho do 61. roku ich života. V kľúčových momentoch dospelosti zbierali informácie o zdravotnom stave, každodenných návykoch a v apríli tohto roku vydali v prestížnom časopise Annals of Medicine prelomovú štúdiu. V nej vysvetlili, že v živote človeka existuje vek, kedy sa na zdraví naplno prejavia hriechy z mladosti.
Tri hriechy
Kým predchádzajúce štúdie sledovali ľudí od stredného veku počas približne 20 rokov, fínski vedci z univerzity v Jyväskylä sa rozhodli ísť ešte ďalej. Do výskumu zahrnuli stovky detí narodených v roku 1959 v meste Jyväskylä a sledovali ich od detstva až do raných šesťdesiatych rokov života. Účastníci prešli dotazníkmi a lekárskymi vyšetreniami vo veku 27, 36, 42, 50 a 61 rokov, kedy vedci skúmali ich psychickú pohodu, fyzické zdravie ako napríklad tlak, obvod pásu, hladinu cukru a tukov v krvi. Okrem toho sa vedci sústredili na tri rizikové správania, takzvané „hriechy mladosti“: fajčenie, nadmerné pitie alkoholu a nedostatok pohybu.
Analýza ukázala, že ak mal človek v danom období všetky tri zlé návyky, jeho fyzické aj psychické zdravie bolo horšie v porovnaní s tými, ktorí „boli bez hriechov“. Objavilo sa u nich viac príznakov depresie, zhoršila sa psychická pohoda aj sebahodnotenie zdravia a výrazne narástlo metabolické riziko. Ešte závažnejšie dôsledky sa ukázali, ak tieto návyky pretrvávali dlhodobo – vtedy bolo zhoršenie zdravia omnoho výraznejšie.
- Nedostatok pohybu sa najviac spájal so zlým fyzickým zdravím.
- Fajčenie najmä s psychickými problémami.
- Alkohol škodil dvojmo – telu aj psychike.
Vedci upozornili, že tieto tri rizikové správania sa na zdraví človeka začnú výrazne prejavovať v určitom veku a vtedy je nutné, čo najskôr konať.