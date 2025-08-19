Zabudnite na zložité rutiny, tvrdí terapeutka. Jediná drobná zmena vám prinesie pokojnejšie dni bez stresu
Hodina, ktorá vám môže zmeniť deň.
Poznáte ten pocit, keď sa ráno zobudíte a ešte predtým, než sa stihnete napiť vody, vás už tlačí zoznam povinností? Niektorí ľudia sa cítia vyčerpaní ešte predtým, než deň vôbec začne. Terapeutka Sadie Salazarová presne vie, o čom hovoríme – sama seba nazýva „zotavujúcou sa perfekcionistkou typu A“ so sklonom k úzkosti. Práve preto našla trik, ktorý jej pomáha zvládať dni pokojnejšie a bez každodenného stresu.
Prvá hodina po prebudení mení všetko
Salazarová, výkonná riaditeľka v Sage Therapy, pre portál CNBC odhalila, že kľúč k zvládaniu stresu sa ukrýva v rannej hodine. „Čo sa mi osvedčilo, je skoré vstávanie, aby som mala pocit, že čas patrí skutočne mne,“ vysvetľuje. Ak to nedodrží, celý deň sa jej zosype ako domček z karát.
Nie je to teda o prílišnej produktivite, ani o disciplíne – je to o priestore pre seba. Salazarová túto hodinu využíva na čítanie, počúvanie podcastov, dlhšiu prechádzku so psom či jednoducho ticho s kávou v ruke.
Flexibilita namiesto prísnych pravidiel
„Veľkou vecou je dovoliť ostatným rutinám a rituálom, aby sa menili ako príliv a odliv,“ hovorí. Preto neplánuje každé ráno dopredu. Jeden deň potrebuje pohyb, ďalší knihu, inokedy len chvíľu pokoja. Jej jediným záväzkom je včasné vstávanie. Všetko ostatné je o slobode a aktuálnych potrebách.
Takto namiesto tlaku zažíva oslobodenie. Nepodlieha pocitu zlyhania, ak nenaplní striktný plán, skôr si vedome vyhradí priestor pre seba a práve to je jej kľúč k energii a pokoju počas celého dňa.