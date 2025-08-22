Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť
Ten človek bol mojím partnerom a ja som vnímala ako povinnosť povedať, že pri ňom stojím, uviedla po rokoch herečka.
Zlí chlapci majú na niektoré ženy veľmi silný vplyv a známe herečky nie sú výnimkou. Dobrým príkladom je Zuzana Marošová, ktorá sa zapozerala do muža s veľmi kontroverznou povesťou. Pred rokmi potom šokovala verejnosť, keď s hľadaným Karolom Mellom utiekla do zahraničia. Hoci mafiána z hornej Nitry polícia spája s viacerými vraždami, kedysi úspešná herečka ho bránila zubami nechtami, neskôr sa dokonca za neho aj vydala a má s ním dvoch synov.
Život na úteku však nebol prechádzkou ružovou záhradou a Zuzana po rokoch priznala, že aby uživila seba aj synov, musela sa poriadne obracať. A mala vraj aj osem zamestnaní. Ani vzťah s Mellom napokon nevydržal a skončil sa rozvodom. Herečka sa tak vrátila na Slovensko a za minulosťou sa rozhodla urobiť bodku. A hoci si podľa vlastných slov vtedy nezvolila správne, verí, že všetko sa deje pre niečo. Najdôležitejšie vraj pre ňu je, že má dvoch krásnych synov.
Bratia Mellovci
Rodáčka z Komárna absolvovala pôvodne bratislavské konzervatórium, neskôr sa rozhodla pre štúdium na Vysokej škole múzických umení. Po skončení školy bola členkou Slovenského národného divadla a zahrala si aj v seriáli Televízie Markíza Medzi nami.
Verejnosti však bola roky známa skôr pre svoj škandalózny vzťah s hľadaným prievidzkým zločincom Karolom Mellom, ktorý aj so svojím mladším bratom Ivanom páchal v 90. rokoch trestnú činnosť na hornom Ponitrí a neskôr sa spolčil aj s Mikulášom Černákom.
Výpalníctvo, ale aj vraždy
„Spočiatku nepredstavovali v kontexte dobových slovenských reálií extra výnimočné postavenie a silu, tie nadobudli potom, ako využili vplyv Mikuláša Černáka, keď im pomohol zbaviť sa konkurencie na hornom Ponitrí,“ vysvetlil v rozhovore pre Plus Jeden Deň bezpečnostný analytik a novinár Milan Žitný.
Potom už bratom Mellovcom nik nestál v ceste a nasledovalo vyberanie výpalného, vydieračstvo, násilie, ale aj vraždy. Podľa medializovaných informácií sa obaja tiež mali zúčastniť vraždy policajta Gustáva Slivenského v roku 1997 v popradskom hoteli.