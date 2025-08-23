Praskajú vám paradajky, aj keď sa o ne poctivo staráte? Dá sa tomu rýchlo a jednoducho zabrániť
Problém, s ktorým sa pasuje takmer každý záhradkár, má riešenie.
Skúsení záhradkári túto situáciu dobre poznajú. Nič totiž nie je demotivujúcejšie, než keď poctivá starostlivosť o úrodu skončí zberaním plodov poškodených hlbokými prasklinami. Nemusí pritom ísť len o veľké ryhy, aj drobnejšie poškodenia dokážu pestovateľom spôsobiť vrásky na čele. Niekedy však stačí len pochopiť, prečo k tomu dochádza.
Rozhoduje prísun vody
Podľa informácií TV JOJ nie je popraskaná šupka rajčín dôsledkom chorôb ani napadnutia hmyzom. Problém spočíva skôr v prísune vody, ktorú plody prijímajú z polievania alebo z dažďa. Ten môže mať rozhodujúci vplyv bez ohľadu na to, či sú paradajky ešte zelené alebo už dozreli.
Za prasklinami teda nestojí žiaden škodca ani choroba a kľúčové je sledovať zálievku. Problém môžu spôsobiť aj výdatné dažde po období sucha alebo letné búrky a lejaky. Voda totiž plody prudko naplní, dužina sa zväčší rýchlejšie, než sa šupka stihne natiahnuť, a tak jednoducho praskne.
Môžete tomu zabrániť
Ani zďaleka nejde len o estetický problém, ryhy sú vstupnou bránou pre mikroorganizmy a škodcov a urýchľujú aj hnilobný proces. Pred konzumáciou poškodených plodov je preto najlepšie skontrolovať, či paradajka kyslo nezapácha a až potom poškodenú časť odrezať a zvyšok čo najrýchlejšie spracovať.