Po ponižovaní v Trenčíne si myslel, že nadobro odíde preč. Gynekológ Peter Kaščák zostal verný Slovensku
Prišla ponuka, po ktorej všetko prehodnotil.
„V lete by to bolo 31 rokov, je to naozaj kus môjho života. Dokonca viac ako polovicu života som prežil v trenčianskej nemocnici, mal som to tam rád,“ hovoril v rozhovore pre Denník N uznávaný gynekológ Peter Kaščák, ktorý po rokoch opustil Fakultnú nemocnicu Trenčín pre nezhody s vedením. O lekára, ktorý priviedol na svet vyše štyritisíc detí a bol pri takmer osemtisíc operáciách, sa bili aj veľké nemocnice v zahraničí. On sa nakoniec rozhodol, že bude verný Slovensku.
Ponižovanie a neúcta
Peter Kaščák takmer 16 rokov viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, kým v nemocnici nezačal prežívať šikanu a konflikty s novým vedením nemocnice, ktoré údajne zvolilo neúctivý a ponižujúci spôsob správania.
„Napríklad, jeden deň spolu otvárame nové pôrodnícke priestory, chvália sa pred kamerami, strihajú pásky, usmievajú sa, a na druhý deň bez diskusie zrušia primárovi pomocnú pracovnú silu, lebo je podľa nich nepotrebná. A to je len jeden príklad z mnohých,“ uviedol na sociálnych sieťach primátor Trenčína Richard Rybníček. Kaščák v Trenčíne skončil s pocitom, že tam nie je vítaný ako primár a ani ako lekár, hoci slúženie v nemocnici bral ako svoj životný štýl.
Bol rozhodnutý
Ešte koncom mája uznávaný gynekológ hovoril, že svoju budúcnosť vidí za hranicami našej krajiny. „V čase, keď som to hovoril, som bol o tom presvedčený. Dostal som ponuky z Česka, ktoré boli výnimočné a išlo o špičkové pracoviská. A rozhodoval som sa medzi nimi,“ prezradil pre Denník N s dodatkom, že z Česka mal päť ponúk, no nakoniec ho viac okolností presvedčilo, aby zostal na Slovensku.