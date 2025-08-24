Niektoré môžu viesť až k demencii. Na tieto štyri potraviny si uznávaná neurologička dáva veľký pozor
Neurologička z Harvardu varuje pred štyrmi skrytými hrozbami.
Mozog je najcennejším orgánom nášho tela a pritom mu často dávame zabrať viac, než si uvedomujeme. Lekári nás pravidelne upozorňujú na spracované potraviny plné cukru či tukov, ktoré zvyšujú riziko mŕtvice alebo demencie. Ako uvádza portál CNBC, neurologička Uma Naidoová z Harvardu však upozorňuje, že existujú aj ďalšie potraviny, ktoré môžu byť pre náš mozog ešte nebezpečnejšie – a mnohí o nich ani netušia.
„Niektoré potraviny môžu obsahovať toxíny alebo parazity, ktoré majú priamy dopad na mozog. Preto odporúčam sa im vyhýbať,“ cituje lekárku portál.
A ktoré to sú? Tu sú štyri rizikové jedlá, na ktoré si treba dať pozor:
4. Poškodené konzervy
Vydutá alebo prasknutá konzerva môže signalizovať prítomnosť botulotoxínu – jedu, ktorý patrí medzi najsilnejšie známe neurotoxíny. Neurologička varuje, že blokuje prenos signálov medzi mozgom a svalmi, čo môže viesť k ochrnutiu končatín či zlyhaniu dýchania.
Nebezpečné je, že zápach ani chuť vás nevarujú. Jednoduché pravidlo preto znie: „Ak máte pochybnosti, vyhoďte to.“