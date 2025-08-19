All inclusive bufety môžu byť minulosťou. Obľúbená destinácia Slovákov už nechce plytvať potravinami
Najhoršie je to s chlebom, ovocím a zeleninou.
Aj vy patríte medzi tých, ktorí si v hotelových bufetoch naberú hŕby jedla a polovicu nechajú na tanieri? Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov plánuje s takýmto plytvaním razantne skoncovať. Ako informovali noviny Sabah, v Turecku každoročne vyhodia viac než 23 miliónov ton potravín, pričom významnú časť odpadu vytvára cestovný ruch – najmä bufety v all inclusive hoteloch.
Milióny idú do koša
Turecká riviéra patrí v posledných rokoch medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie v Európe. Oslabenie líry voči forintu a euru dáva krajine výraznú cenovú konkurenčnú výhodu: dovolenka all-inclusive v Turecku v 4- alebo 5-hviezdičkovom hoteli je často o 30 až 40 percent lacnejšia ako v Grécku, Španielsku či Taliansku, pričom úroveň služieb nezaostáva za západnými konkurentmi. Pobyt v hoteloch so službou all inclusive však prináša aj odvrátenú stránku turizmu, a to najmä obrovské množstvo jedla, ktoré skončí v koši.
Podľa člena Rady pre poľnohospodárstvo a potravinovú politiku Ramazana Bingöla sa takmer polovica jedla podávaného na raňajky vyhadzuje – hotely sú často povinné naservírovať plný počet porcií, hoci hostia toľko nezjedia. Ako priznal Bingöl, najhoršie je to s chlebom, ovocím a zeleninou – podľa niektorých štatistík ide o 12 miliónov ton odpadu ročne.
Náhrada za all inclusive
„A milióny lír idú doslova do koša,“ zdôraznil Bingöl a dodal, že Turecko musí zabrániť plytvaniu potravín. Rada pre poľnohospodársku a potravinovú politiku pripravila obsiahlu správu, ktorú má čoskoro dostať na stôl prezident Erdogan.