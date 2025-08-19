Vždy nám dáš ďalšiu šancu. Dojatá misska Lakatošová poďakovala 19-ročnému synovi, ktorý má dobré srdce
Niekdajšia miss vychováva s manželom Paľom Chovancom dvoch potomkov.
Nemala šťastie len na úspešnú kariéru, ale aj na krásnu rodinu. Federálna Miss z roku 1993 Silvia Lakatošová už dlhé roky žije v harmonickom zväzku s manželom Pavlom Chovancom a vychovávajú spolu dve deti - syna Christiána a dcéru Valentínu. Práve Christián oslávil pred časom svoje devätnáste narodeniny a jeho mama mu pri tejto príležitosti venovala krásne vyznanie plné lásky.
Boží dar
Silvia a Paľo sa zoznámili v 90. rokoch tesne po tom, ako sa v súťaži krásy atraktívna tmavovláska umiestnila na jednej z popredných priečok. A aj po 30 rokoch vzťahu sú stále spolu a patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.
Majú spolu dve deti - Christiána a Valentínu, ktoré im robia veľkú radosť. Dcérka sa venuje tancu a v tejto oblasti už zbiera prvé veľké úspechy.
V zbierke má totiž už niekoľko medailí z tanečných súťaží a rodičia jej úsilie veľmi oceňujú. „Nie je nič viac na svete ako detská radosť. Deti sú Božím darom a našim najväčším šťastím a zmyslom života,“ uviedla kedysi misska.