Vždy nám dáš ďalšiu šancu. Dojatá misska Lakatošová poďakovala 19-ročnému synovi, ktorý má dobré srdce
Dobré noviny
Vždy nám dáš ďalšiu šancu. Dojatá misska Lakatošová poďakovala 19-ročnému synovi, ktorý má dobré srdce
Vždy nám dáš ďalšiu šancu. Dojatá misska Lakatošová poďakovala 19-ročnému synovi, ktorý má dobré srdce

Silvia Lakatošová adresovala synovi krásne vyznanie.
Silvia Lakatošová adresovala synovi krásne vyznanie.

Niekdajšia miss vychováva s manželom Paľom Chovancom dvoch potomkov.

Nemala šťastie len na úspešnú kariéru, ale aj na krásnu rodinu. Federálna Miss z roku 1993 Silvia Lakatošová už dlhé roky žije v harmonickom zväzku s manželom Pavlom Chovancom a vychovávajú spolu dve deti - syna Christiána a dcéru Valentínu. Práve Christián oslávil pred časom svoje devätnáste narodeniny a jeho mama mu pri tejto príležitosti venovala krásne vyznanie plné lásky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Lakatosova (@silvia_lakatosova)

Boží dar

Silvia a Paľo sa zoznámili v 90. rokoch tesne po tom, ako sa v súťaži krásy atraktívna tmavovláska umiestnila na jednej z popredných priečok. A aj po 30 rokoch vzťahu sú stále spolu a patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu.

Silvia Lakatošová a jej manžel Pavol Chovanec sú spolu už 30 rokov.
Prečítajte si tiež: Prekonali aj škandál s fotografiou. Silvia Lakatošová by svojmu Paľovi udelila cenu za spoločný život

Majú spolu dve deti - Christiána a Valentínu, ktoré im robia veľkú radosť. Dcérka sa venuje tancu a v tejto oblasti už zbiera prvé veľké úspechy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Silvia Lakatosova (@silvia_lakatosova)

V zbierke má totiž už niekoľko medailí z tanečných súťaží a rodičia jej úsilie veľmi oceňujú. „Nie je nič viac na svete ako detská radosť. Deti sú Božím darom a našim najväčším šťastím a zmyslom života,“ uviedla kedysi misska.

Toto nám dávaš, toto nás učíš

