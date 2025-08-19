Po zrážke s autobusom ležal a krvácal z hlavy. V kritickej chvíli zasiahla Jana a chodcovi zachránila život
V správnom čase na správnom mieste.
Na Rybníkovej ulici v Trnave sa v piatok popoludní odohrali dramatické chvíle. Autobus tu zrazil chodca, ktorý zostal po páde bezvládne ležať na zemi. Krvácajúce zranenie hlavy nasvedčovalo tomu najhoršiemu.
V okamihu, keď išlo o sekundy, zastavila pri mužovi okoloidúca žena. Volá sa Jana a neváhala ani chvíľu – utekala k zranenému a poskytla mu prvú pomoc.
„Do príchodu privolanej RZP pomáhala situáciu upokojovať a mužovi poskytovala prvotnú pomoc," pochválili policajti na sociálnej sieti svoju kolegyňu, ktorá pomohla aj v čase osobného voľna.
Našťastie, muž nakoniec neutrpel vážne zranenia. „Naša kolegynka sa zachovala tak, ako by sa mal každý. Poskytla pomocnú ruku tomu, kto ju v tom čase potreboval. Nebuďte ani vy k svojmu okoliu ľahostajní,“ vyzvali policajti s tým, že príbeh z Trnavy ukázal, aké dôležité je, keď sa nájde niekto, kto nezaváha a pomôže.