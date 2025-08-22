Z rozchodu sa musela vyrozprávať pri pive. Barboru Chlebcovú jej Tomáš vyslobodil z náročného obdobia
Známa herečka a jej partner Tomáš Horváth tvoria pár už niekoľko rokov.
„Toto mám vyriešené a už by som bola aj stará nevesta,“ prekvapila úprimnou odpoveďou Barbora Chlebcová v podcaste Bekimovo horúce kreslo, či s partnerom Tomášom plánujú spečatiť svoj vzťah aj pred oltárom. Herečka, ktorú sme spoznali vďaka známej súťaži, je známa aj vďaka dabingu, prostredníctvom ktorého prepožičala svoj hlas množstvu postáv.
A práve v dabingovom štúdiu stretla Tomáša. Láska na prvý pohľad to pritom nebola, z kamaráta sa osudový muž vykľul až neskôr pri pive. Barbora vtedy zažívala ťažké obdobie, keďže rozchod s otcom jej staršieho syna bol na spadnutie. A tak si s kolegom zo štúdia občas zašla na pokec do miestnej krčmy. V otázke svadby však majú obaja partneri jasno a na lásku vraj papier nepotrebujú.
Pred kamerou už ako štvorročná
Hlas rodáčky zo Svitu je známy z dabingu ešte z čias, keď ho prepožičala malej Vanesse v Šou Billa Cosbyho. Svoju prvú prácu v umeleckej brandži však dostala už ako malé dievčatko. „V Horskom parku, kde sme vtedy žili, býval oproti nám na ulici režisér Tibor Marček, ktorý po revolúcii začal robiť nejaké reklamy. Prvýkrát ma angažoval ako štvorročnú, to boli také prvé dotyky,“ zaspomínala si Barbora v rozhovore pre Nový Čas.
Na základnej škole potom začala navštevovať špeciálny ročník, ktorý otvorilo muzikálové divadlo Alkana. „Počas vyučovania sme mali hodiny spevu, herectva, tanca... No a o tomto sa dozvedeli v Slovenskej televízii a prišli robiť konkurz. Vybrali si ma na nejakú krátku dokrútku o Marici bradavici. Veľmi sa im to páčilo a začali so mnou spolupracovať,“ prezradila a dodala, že tak prišla aj ponuka na dabing.
Poriadne to tam okorenila
Do povedomia divákov sa zapísala až neskôr, keď sa ako osemnásťročná zúčastnila súťaže Dievča za milión. „Kamarátka mi povedala o súťaži, tak som šla. Mala som 18 a bola to zábava,“ spomínala v rozhovore pre Nový Čas pre ženy. Vraví, že najkrajšie zo súťaže sú pre ňu priateľstvá, ktoré pretrvali dodnes.
Jej herecký výkon si televízni diváci mohli vychutnať v úlohe protivnej ľudáčky Terezy v seriáli Dunaj, k vašim službám, ktorá neváha ubližovať ľuďom okolo seba, aby dosiahla, čo chce. „Tereza pribudla v piatej sérii a poriadne to tam okorenila. Je špecifická, ale mám ju rada. Aspoň niekto,“ prezradila herečka so smiechom na svoju postavu pre portál Feminity.
Občas skočili na pivo
No zatiaľ čo Tereza Lapšanská v seriáli šťastie na lásku nemá, jej predstaviteľke sa to v reálnom živote podarilo