Hrala v reklamách na mačaciu podstielku, kým sa jej život zmenil. Monkova asistentka je dnes elegantnou dámou
Keď bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, na pľaci sa jej jeden herec spýtal, prečo neleží doma v posteli.
V polovici tretej série obľúbeného seriálu hľadal Adrian Monk novú asistentku. Do jeho života vtedy vstúpila sympatická blondínka Natalie, ktorá ho najprv žiadala o pomoc pri vyšetrovaní lúpeže, no postupne zistila, že na geniálnom detektívovi je niečo výnimočné a stala sa jeho pravou rukou.
Traylor Howard ako Natalie Teegerová sa tak nezmazateľne zapísala do sŕdc fanúšikov najznámejšieho súkromného vyšetrovateľa a pritom spočiatku ani nevedela, ako veľa tým riskuje.
Zachránila ju naivita
Seriálová Natalie sa začala po boku Adriana Monka objavovať až po tom, ako jeho obľúbená asistentka Sharona odišla. „Keď som prijala tú rolu, bola som naivná. Nevedela som, akých oddaných fanúšikov má ten seriál a Sharona. Nevedela som, že je to až taká veľká vec, takže mi tá naivita celkom pomohla. Až keď sa začali objavovať články v médiách, pomyslela som si - Bože, dúfam, že to dobre dopadne,“ priznala známa herečka pre týždenník Boulder Weekly.
Tvorcovia seriálu v tom čase tiež veľmi riskovali. Sharona bola medzi fanúšikmi obľúbená a jej výmena by sa dala prinajmenšom označiť za odvážny krok. Pre Traylor však celý proces nebol až taký náročný, sama totiž priznala, že radšej nastupuje do už rozbehnutého vlaku, než by mala stáť pri úplných začiatkoch nového projektu.
Museli jej zakrývať rastúce brucho
Jej cesta k herectvu pritom vôbec nebola priamočiara. Traylor trvalo roky, kým si uvedomila, že práve práca pred kamerami je to, po čom túži. Najskôr účinkovala v reklamách, chodila na konkurzy len preto, že to robil aj jej priateľ, objavovala sa v spotoch na pivo, cereálie, mačaciu podstielku, autá či na žuvačky a až potom sa jej kariérny život zásadne zmenil.