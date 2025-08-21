Nevzdal sa, ani keď ho pol roka odmietala. Dávid Hartl a jeho Martinka majú doma špeciálny rituál - Dobré noviny
Dobré noviny
Nevzdal sa, ani keď ho pol roka odmietala. Dávid Hartl a jeho Martinka majú doma špeciálny rituál
Nevzdal sa, ani keď ho pol roka odmietala. Dávid Hartl a jeho Martinka majú doma špeciálny rituál

Dvojica sa niekedy tak smeje, až im tečú slzy

Spočiatku ho nechcela, on však vedel, že je preňho tá pravá. Dávid Hartl na svoju dnes už manželku Martinku čakal dlhého pol roka. Spoznali sa na Novej scéne pri príprave muzikálu Mata Hari, v ktorom tancovala. Zo začiatku si ho však nevšímala a na pozvanie na rande mu rezolútne odvetila nie. Príbeh ich lásky napokon skončil dobre.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na čo nikdy nezabudne?

Dávid začínal svoju kariéru na doskách bratislavskej Novej Scény, no dnes ho už diváci dobre poznajú aj z televíznych seriálov ako Nemocnica či Susedia a neraz sa blysol aj na filmovom plátne. Ešte v roku 2020 bol nominovaný na cenu Slnko v sieti za svoj výkon vo filme Ostrým nožom. Neskôr sa predstavil v hlavnej úlohe vo filme Jozef Mak a v snímke Únos stvárnil Róberta Remiáša, na čo zrejme nikdy nezabudne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počas nakrúcania sa totiž ocitol v priamom ohrození života. Pri natáčaní scény, v ktorej do vzduchu vyletí auto s policajtom Remiášom, asistovali hasiči, kaskadéri i polícia. Než sa do nej pustili, herec bol zmierený s tým, že prihodiť sa môže hocičo, a preto sa pre istotu rozlúčil so svojimi najbližšími, keďže nemal dabléra.

Martina a Marek Hamšíkovci
Prečítajte si tiež: Chodil sa pozerať, ako hráva hádzanú. Marek Hamšík musel o životnú lásku zabojovať, najprv hovorila nie

V skutočnom živote takéto drámy neprežíva. Tá najväčšia, ktorú musel zvládnuť, sa totiž skončila šťastne.

Láska na prvý pohľad

Keď prvýkrát v živote zbadal Martinu, zastavil sa mu čas. „Bola to čistá láska na prvý pohľad, je síce pravda, že moje úmysly neboli romantické, skôr fyzické, ale videl som ju a hneď som si povedal: ‚toto bude ono‘,“ priznal Dávid nedávno podľa portálu Markiza.sk v rozhovore pre reláciu Teleráno. Tanečnicu však spočiatku ani trošku neočaril.

