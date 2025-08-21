Starala sa o neho sama a uisťovala sa, či je šťastný. Štefánia Gorduličová svojho Janka naučila dôležitú vec - Dobré noviny
Starala sa o neho sama a uisťovala sa, či je šťastný. Štefánia Gorduličová svojho Janka naučila dôležitú vec
Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

Jozef a Mária Banášovci.

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Hádanka.

Starala sa o neho sama a uisťovala sa, či je šťastný. Štefánia Gorduličová svojho Janka naučila dôležitú vec

Práca, ktorú milovala, ju dokázala absolútne pohltiť

V dabingu ju milovali, bola totiž na všetkých veľmi dobrá, každému vždy ochotne poradila a vyšla v ústrety. Veľká osobnosť slovenského dabingu Štefánia Gorduličová vždy považovala svojich kolegov za rodinu, voči tej vlastnej má však výčitky, a to i napriek tomu, že so synom Jankom po celý život vychádzala veľmi dobre.

Foto: reprofoto Youtube @AUDIOVIZUÁLNE

Ako sama vraví, svoju prácu tak veľmi milovala, že keď k nej do práce prišiel vlastný syn či manžel, bývala k nim veľmi nepríjemná. „Ja som bola taká protivná, štekala som po nich. Mala som klapky na očiach. Aspoň ja mám taký pocit, že som bola taká, okoliu sa, naopak, zdalo, že Janka rozmaznávam, že som príliš láskavá a ktovie, kto z neho vyrastie... No nech si hovorí, kto chce, čo chce, ja som veľmi spokojná, ako to dopadlo,“ priznala úprimne v relácii Hosť Rádia Regina Západ. So svojím synom, ktorý sa dostal do pozornosti divákov najskôr ako poštár Janko v obľúbenej relácii Pošta pre teba a dnes je z neho šéf stand-up šou Silné reči, spolu síce až tak veľa času netrávili, no možno práve preto si tak rozumejú.

Hrala basketbal a študovala psychológiu

Keby ste sa opýtali malej Štefánie, čím by chcela byť, ani vo sne by jej nenapadlo, že režisérkou dabingu. Jej kroky totiž v detstve smerovali celkom iným smerom. Od desiatich rokov hrávala basketbal a celý svoj voľný čas obetovala tréningom. „Moji rodičia ani nevedeli, čo je to puberta. Do dvadsiatky som bola každý boží deň v telocvični, aj na Štedrý deň a Veľkú Noc, stále,“ ozrejmila Gorduličová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=918459758192071

A práve v telocvični sa neskôr zoznámila s chlapcom, ktorý študoval psychológiu a jeho otec učil na univerzite. Štefániu psychológia tak nadchla, že sa napokon dala na štúdium aj ona, a to rovno na Karlovej univerzite v Prahe. Školu však nedokončila. Keď prišla normalizácia a viacero kvalitných profesorov muselo z politických dôvodov svoje miesta opustiť, rozhodla sa na čas štúdium prerušiť. „Myslela som si, že keď odídem, niečo niekomu doťukne a niečo s tým spravím, no bola som naivná,“ hovorí Gorduličová, ktorá sa do školy už nikdy nevrátila.

Janko Gordulič ako Poštár Jano v relácii Pošta pre teba (vľavo) a s manželkou Luciou (vpravo).
Prečítajte si tiež: Ako poštár Janko sa zadíval do dcéry Katky Brychtovej. Ján Gordulič napokon našiel šťastie pri Lucke

Svoje poznatky z milovanej psychológie však nakoniec predsa len v práci naplno uplatnila, aj keď v celkom inom odbore, ku ktorému sa dostala úplnou náhodou a v rámci ktorého sa napokon stala absolútnou slovenskou špičkou.

Ťažké začiatky

Mladá Štefánia vedela, že keďže neštuduje, potrebuje si rýchlo nájsť prácu. A príliš dlho nad tým, čo chce robiť, nepremýšľala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Daniel Hassan.

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

