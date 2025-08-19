Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom - Dobré noviny
Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom
Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom

Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci
Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci — Foto: Instagram/kvetkah, victoriabeckham

Niektorí z nich mali dokonca len 18 rokov.

Boli mladí, šialene zaľúbení a preto sa rozhodli, že nebudú čakať a svoju lásku spečatia aj pred oltárom. Tieto slávne osobnosti išli do chomúta skôr, ako to dnes býva zvykom.

Spevák Jon Bon Jovi s manželkou Dorotheou (vľavo) a líder kapely U2 Bono Vox s manželkou Ali (vpravo)
Prečítajte si tiež: Raz ju náhodou odprevadil k školskému autobusu. Toto sú slávni ľudia, ktorí si vzali svoju prvú lásku

4. Victoria a David Beckham

Kto by nepoznal hádam jeden z najslávnejších prominentných párov na svete? Módna návrhárka a bývalá členka Spice Girls Victoria Beckham a legendárny futbalista David Beckham sa zoznámili na jeho zápase, no slávny športovec už predtým o speváčke vyhlasoval, že si ju raz zoberie za ženu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Victoria Beckham (@victoriabeckham)

V roku 2008 totiž David v tolkšou Ellen DeGeneres povedal, že hneď, ako uvidel Spice Girls v televízii, vedel, že sa chce oženiť práve s Victoriou„Bol som v hotelovej izbe so svojím najlepším priateľom, ktorý mi bol svedkom na svadbe,“ povedal. „Pamätám si, ako som sa otočil – ešte predtým, ako som Victoriu stretol – a povedal som: ‚Chcem si vziať túto.‘“

A hoci si obaja povedali áno ešte v mladom veku, keď mali 23 a 24 rokov, dodnes sú spolu – je to už 26 rokov.

Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda (vľavo) a Jennifer Aniston a Brad Pitt (vpravo).
Prečítajte si tiež: Volajú si a radi sa aj stretnú. Toto sú slávne páry, ktoré aj po rozchode zostali dobrými priateľmi

3. Reese Witherspoon a Ryan Phillipe

Slávni herci mali 25 a 23 rokov, keď sa v roku 1999 zosobášili. Ešte predtým, ako si dvojica spolu zahrala vo filme Veľmi nebezpečné známosti, sa zoznámili na herečkinej oslave jej 21. narodenín, uvádza People.

„Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale povedala som mu: ‚Myslím, že si môj narodeninový darček.‘,“ zaspomínala si Reese Witherspoon v rozhovore pre časopis Jane na prvé stretnutie s Ryanom, za ktorého bola vydatá osem rokov.

