Slováci ich milujú už stáročia. Pravé spišské pirohy vynikajú tradičnou plnkou overenou časom
Hoci sa v minulosti varili najmä na Kvetnú nedeľu, postupne sa začali pripravovať aj v priebehu roka.
Drsné klimatické podmienky v minulosti ľuďom na Spiši síce nedovoľovali pestovať všetky obilniny, no z toho, čo vzišlo, mleli na ručných mlynčekoch múku a z nej následne pripravovali množstvo tradičných pokrmov. Patria k nim aj pravé spišské pirohy, ktoré sú dodnes obľúbenou lahôdkou mnohých gurmánov.
Zamilovali si ich
Pirohy sa tešili veľkej obľube už v stredovekej Európe, pretože išlo o praktické jedlo, ktoré sa dalo variť, piecť alebo smažiť a napĺňať rôznymi plnkami. Každý región si upravoval recepty podľa vlastných tradícií, niekde ich plnili mäsom a zeleninou, inde tvarohom alebo ovocím a na Slovensku dodnes zostávajú dôležitou súčasťou kulinárskeho dedičstva.
V publikácii Kulinárna kultúra regiónov Slovenska ich spomínajú aj autorky Rastislava Stoličná-Mikolajová a Katarína Nováková, podľa ktorých bola táto pochúťka favoritom nejedného obyvateľa regiónu.
„Obľúbeným cestovinovým jedlom boli pirohy plnené uvarenými zemiakmi, bryndzou, tvarohom. Varili sa zvyčajne na Kvetnú nedeľu, bryndza sa konzumovala ako nátierka na chlieb a aj sa ňou pirohy plnili,“ vysvetlili etnologičky v publikácii Slovenskej akadémie vied.