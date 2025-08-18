Nezastavila ju mozgová obrna ani predsudky. Kristína pomáha hľadať nezvestných a plní si veľké sny
Je na invalidnom vozíku, no s obrovským odhodlaním.
Keď sa stratí človek, často rozhodujú minúty. Vtedy prichádza na rad tím ľudí, ktorí nepoznajú oddych – Pátrací tím Východ. Jednou z jeho členiek je aj 24-ročná Kristína Nikola Semančíková zo Šarišských Draviec, ktorá je od detstva odkázaná na invalidný vozík. Napriek hendikepu sa však stala pevnou súčasťou pátračského tímu a svojím nasadením pomohla už pri viacerých prípadoch.
Hovorili, že to nikam nedotiahne
Kristína trpí detskou mozgovou obrnou. Ako sama priznala pre TV JOJ, už v detstve čelila posmechu a podceňovaniu: „Moji rovesníci mi hlavne na základnej škole hovorili, že ty to nikam nedotiahneš, si na vozíku, ale ja som im povedala, že ja som priebojná.“
Napriek zdravotným komplikáciám úspešne ukončila strednú školu a hľadala si prácu. Vtedy natrafila na výzvu Pátracieho tímu Východ a rozhodla sa skúsiť to. „To, že som na vozíku, im vôbec neprekážalo a prijali ma medzi seba,“ spomína pre Nový čas.
„Mám na starosti sociálne siete. Sledujem najmä komentáre pod aktuálnymi pátračkami. Ak sa ozve niekto s informáciami, ktoré by nás mohli nasmerovať k nájdeniu nezvestného, ozvem sa mu a snažím sa zistiť čo najviac,“ vysvetľuje mladá východniarka. Dodáva, že pri jej práci je dôležitá pohotovosť. „Ráno, poobede, večer aj v noci. Uvedomujem si, že niekedy rozhodujú minúty. Odmenou mi je nezaplatiteľný pocit, keď sa človek nájde aj vďaka mne,“ dodáva.
Prvýkrát v teréne
Práve jej pozornosť už niekoľkokrát prispela k úspešnému ukončeniu pátrania. „Pomohla som napríklad pri pátraní po stratenom staršom pánovi v Michalovciach. Na internete som zachytila informáciu, že istá žena videla nezvestného v určitej lokalite. Bolo jasné, že by to mohlo pátračov naviesť na správnu stopu. Upozornila som ich na to a napokon sa ukázalo, že to bolo rozhodujúce. Stratený pán sa aj vďaka tomu našiel,“ spomína si Nikola.
Hoci doteraz pracovala prevažne z domu, prednedávnom sa jej splnil veľký sen – popri online činnosti sa po prvýkrát pridala k pátračom aj priamo v teréne. Na vlastné oči videla aj techniku, ktorú pátrači používajú, vrátane dronu s termovíziou. „Za to, že som tu, som získala také väčšie sebavedomie pre seba, tak viac si verím,“ dodala.