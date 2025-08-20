Na malom parťákovi ju prekvapuje jedna vec. Najradšej zo všetkých trávi Anka Šišková čas s vnukom Filipom
Dnešné deti sú už inde, ako boli tie naše, vraví herečka.
Na divadelných doskách a televíznych obrazovkách sa objavuje už dlhé roky a diváci ju milujú. Anka Šišková priaznivcov v poslednej dobe svojím umením tešila aj v osemdielnom seriáli Dotyk života, ktorý vysielala STVR. V projekte stvárňuje pôrodnú asistentku, a tak si pri jeho nakrúcaní zaspomínala v rozhovore pre Šarm i na čas, keď sama na svet priviedla svoje dve dcéry, Dorotu a Terezu.
Vo filmoch rodila už veľakrát a ani na tieto momenty nikdy nezabudne. „Pre herečku je to náročná scéna, najmä keď hrá to dýchanie, môže sa jej zatočiť hlava a potom príde hyperventilácia,“ ozrejmila herečka. Na tie ozajstné pôrody však spomína s úsmevom. Ako totiž hovorí, a mnoho žien by s ňou určite súhlasilo, je to v skutočnosti tá najsilnejšia emócia, akú žena môže zažiť.
Zabudla, že má dieťa
„Bol to naozaj zázračný zážitok. Po prvý raz som mala iba dvadsať rokov. Najkrajším momentom bolo, keď som po pôrode Dorotky zaspala. Keď som sa zobudila, zrazu bolo vedľa mňa bábätko. V tom sne som na okamih zabudla, že mám dieťa. Na ten pocit dodnes neviem zabudnúť. To bol taký pocit šťastia, ktorý sa zopakoval už iba pri druhej dcérke Terezke,“ priznala pre Šarm herečka, ktorá sa dnes najviac zo všetkého teší zo svojho vnuka Filipa.
Zatiaľ čo Tereza sa rozhodla, že sa mamou nestane, Dorota pred jedenástimi rokmi porodila syna, z ktorého je dnes už dobrý parťák.