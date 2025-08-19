Chemička: Zdravé množstvo alkoholu je nula. Aby sa od neho telo úplne očistilo, stačí toľkoto mesiacov
Možno budete prekvapení, no nie je to vôbec tak dlho.
Alkohol pije množstvo ľudí, hoci je o ňom známe, že je škodlivý. Česká chemička a autorka vzdelávacieho projektu Olinium Olga Ryparová v rozhovore pre tvnoviny.sk priblížila, ako alkohol v skutočnosti vplýva na naše telo a koľko treba abstinovať, aby sa naša pečeň celkom zregenerovala. Budete možno prekvapení, no vôbec to nie je tak dlho.
Ako keby ste jedli plesnivé potraviny
Ľudské telo alkohol vôbec nepotrebuje, preto sa k nemu aj tak správa – snaží sa ho premeniť na niečo, čo dokáže rýchlo spracovať alebo vylúčiť. Prvý kontakt má alkohol s naším tráviacim traktom, odkiaľ sa vstrebáva do krvi. „Napríklad v bežnom živote ho používame na dezinfekciu povrchov, aby sme zničili baktérie. Podobne dokáže poškodiť aj náš črevný mikrobióm, ktorý tvorí rôzne prospešné mikroorganizmy,“ hovorí Ryparová pre tvnoviny.sk.
Pitie alkoholu možno podľa nej prirovnať k jedeniu plesnivej potraviny po záruke. „Alkohol, rovnako ako aflatoxíny v nebezpečných plesniach, patrí medzi karcinogény, teda látky, ktoré preukázateľne podporujú vznik zhubných nádorov,“ zdôrazňuje.
Ako pripomína odborníčka, keď pijeme alkohol, najviac trpí naša pečeň. Tá sa totiž snaží premeniť etanol na energiu, ktorú následne ukladá do tukov. Počas tohto procesu však vznikajú voľné radikály, teda akési neviditeľné náboje, ktoré ničia bunky a poškodzujú našu DNA. Preto pokiaľ pečeni občas nedoprajeme oddych, môžeme si privodiť vážne zdravotné problémy, napríklad cirhózu.