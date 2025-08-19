Prvé peniaze si vydrel na hroznej melónovej brigáde. Spoznáte chlapca, ktorý sa na nás usmieva z obrazovky?
Už by to neurobil.
„Doteraz nenávidím červený melón," hovorí známy slovenský moderátor, ktorý si nedávno zaspomínal na to, ako zarobil svoje prvé peniaze. Kedysi za ním prišiel spolužiak a navrhol mu, aby spolu išli na „lukratívnu“ brigádu. Stačí vraj premiestniť pár melónov z jedného miesta na druhé a každý z nich si zarobí po 20 korún. Ani jeden z nich si neuvedomil, čo budú musieť v skutočnosti robiť. Po tom, ako museli vypratať celý vagón melónov, si dva týždne necítil ruky a spomienka mu doteraz naháňa nočné mory.