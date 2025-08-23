Bude nás chcieť zničiť, no je spôsob, ako tomu predísť. Stvoriteľ umelej inteligencie ľutuje svoju chybu
Tieto systémy si veľmi rýchlo dajú dva ciele, ak sú inteligentné - jeden z nich je prežiť a ten druhý je získať viac kontroly, vysvetlil.
Obáva sa, že technológia, na ktorej vývoji sa podieľal, by mohla zničiť ľudstvo. Počítačový vedec, laureát Nobelovej ceny a bývalý manažér Google Geoffrey Hinton je známy aj ako krstný otec umelej inteligencie. O to viac nedávno prekvapil, keď priznal, že namiesto sústredenia sa na funkčnosť AI mal pri vyvíjaní myslieť radšej na bezpečnosť.
Systémy inteligentnejšie ako ľudia
Hinton sa podľa informácií CNN Business už v minulosti vyjadril, že existuje 10 až 20-percentná šanca, že by umelá inteligencia mohla vyhladiť celé ľudstvo. Najnovšie však pochybuje aj o spôsobe, akým sa technologické firmy snažia zabezpečiť, aby ľudia ostali nad týmito systémami aj naďalej dominantní.
„Nebude to fungovať. Tie systémy budú oveľa inteligentnejšie než my a budú poznať oveľa viac spôsobov ako sa tomu vyhnúť,“ vysvetlil na konferencii v Las Angeles uznávaný vedec, podľa ktorého by v blízkej budúcnosti mohla umelá inteligencia ovládať ľudí rovnako jednoducho, ako dospelý človek trojročné dieťa.
Materinský inštinkt v AI?
Už tento rok sa objavilo viacero prípadov, kedy boli systémy ochotné klamať, aby dosiahli svoje. Namiesto snahy udržať nad umelou inteligenciou dominanciu by sme sa teda podľa Hintona mali zamerať na úplne iný prístup, ktorý by mohol tento problém vyriešiť.