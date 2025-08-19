Mesiace si bez slov pozerali do očí. Natália Puklušová svojho Michala spoznala na nečakanom mieste - Dobré noviny
Mesiace si bez slov pozerali do očí. Natália Puklušová svojho Michala spoznala na nečakanom mieste
Mesiace si bez slov pozerali do očí. Natália Puklušová svojho Michala spoznala na nečakanom mieste

Natália Puklušová prezradila, ako sa zoznámila s Michalom.
Natália Puklušová prezradila, ako sa zoznámila s Michalom.

Môj Michal to so mnou vie, hovorí o svojom partnerovi známa herečka.

Muža svojich snov našla pred štyridsiatkou a dnes spolu vychovávajú dcérku Wilku Máriu. Natália Puklušová, ktorá pred rokmi hovorila, že nemá v šťastie v láske, sa napokon dočkala tej pravej osudovej. V rozhovore pre Nový Čas pre ženy herečka prezradila, na akom netradičnom mieste Michala stretla, aj to, čím ju presvedčil, aby sa stala jeho partnerkou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nechcela chlapa z brandže

Známa herečka, ktorú si televízni diváci môžu pamätať napríklad zo seriálu Oteckovia, kedysi už ani nedúfala, že stretne svoju osudovú lásku. „Okrem iného, ja asi už nechcem chlapa z brandže. Potrebujem normálneho. Ekonóma alebo chemika,“ smiala sa v roku 2016 v rozhovore pre Korzár obľúbená slovenská herečka.

Dali sme to. Natália Puklušová darovala život dcérke, meno dievčatka si rodičia zatiaľ nechali pre seba

Vtedy sa sťažovala, že všetci dobrí muži sú buď zadaní alebo sú homosexuáli. To sa však zmenilo po tom, ako zavítala na jedno čarovné miesto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bolo to v lese, kde je vybudovaná malá komunitka z hliny a dreva. Patrí našim priateľom, s ktorými sa Miško pozná 10 rokov a ja štyri. Raz v zime som tam šla s kamarátkami na víkend a prišiel tam vtedy aj on. Pamätám sa, že keď vstúpil dnu, bol celý zasnežený,“ zaspomínala si Natália na prvé stretnutie s Michalom.

Pozerali si len do očí

