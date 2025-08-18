Fľaše na vodu môžu byť 40-tisíckrát špinavšie než záchodová doska. Lekár radí, ako ich udržať čisté
Štýlová a ekologická fľaša môže škodiť.
Opakovateľne použiteľné fľaše sa stali symbolom ekológie aj životného štýlu. No aj tento doplnok môže pri nesprávnej starostlivosti predstavovať vážne zdravotné riziko. Podľa odborníkov totiž skrývajú viac baktérií, než by sme čakali.
Ide aj o typ fľaše
Ako uviedol portál Unilad, lekár z Los Angeles Myro Figura upozornil vo svojom videu na sociálnej sieti na výsledky štúdie Water Filter Guru, podľa ktorej môže byť opakovane použiteľná fľaša až 40-tisíckrát špinavšia ako záchodová doska.
Výskum však ukázal, že to závisí aj od konkrétneho typu fľaše. Tie s vysúvacím slamkovým náustkom obsahovali 14-krát viac baktérií než miska pre domáce zviera a tie s výklopným náustkom mali až trikrát vyšší obsah baktérií v porovnaní s kuchynským drezom.
Nestačí len prepláchnuť vodou
Lekár upozornil, že nejde pritom len o nepríjemný pocit. Kontakt so špinavou nádobou totiž môže viesť k akútnym ochoreniam a pri dlhodobom kontakte s plesňami aj k chronickým zdravotným ťažkostiam.