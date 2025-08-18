Do 16 rokov musela dodržiavať dve prísne pravidlá. Dcéra Nicole Kidman môže konečne robiť to, čo miluje - Dobré noviny
Do 16 rokov musela dodržiavať dve prísne pravidlá. Dcéra Nicole Kidman môže konečne robiť to, čo miluje
Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Do 16 rokov musela dodržiavať dve prísne pravidlá. Dcéra Nicole Kidman môže konečne robiť to, čo miluje

Dcéra slávnych rodičov prezradila, že musela dodržiavať prísne pravidlá.
Dcéra slávnych rodičov prezradila, že musela dodržiavať prísne pravidlá. — Foto: Instagram @ nicolekidman, sundayrose

Hollywoodska herečka a jej manžel, country spevák majú spolu dve deti.

Napriek tomu, že majú slávnych rodičov a ich meno im automaticky zaručuje miestenku vo svete promimentov, aj oni sa musia riadiť istými pravidlami. Je tomu tak minimálne v domácnosti hollywoodskeho páru, herečky Nicole Kidman a jej manžela, country speváka Keitha Urbana.

Roky o tom snívala

Aj z toho dôvodu sa staršia Sunday Rose nemohla postaviť na modelingové mólo až do svojich 16 rokov napriek tomu, že celé roky o tejto práci snívala. V domácnosti slávnych rodičov sa totiž museli dodržiavať dve prísne pravidlá.

Dve nenávidené pravidlá

