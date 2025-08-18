Do 16 rokov musela dodržiavať dve prísne pravidlá. Dcéra Nicole Kidman môže konečne robiť to, čo miluje
Hollywoodska herečka a jej manžel, country spevák majú spolu dve deti.
Napriek tomu, že majú slávnych rodičov a ich meno im automaticky zaručuje miestenku vo svete promimentov, aj oni sa musia riadiť istými pravidlami. Je tomu tak minimálne v domácnosti hollywoodskeho páru, herečky Nicole Kidman a jej manžela, country speváka Keitha Urbana.
Slávni rodičia spolu vychovávajú dve dcéry, Sunday Rose a mladšiu Faith Margaret. A práve Sunday pred časom v rozhovore pre Nylon prezradila, aké pravidlá musela dodržiavať do svojich 16 rokov a že svoju vysnívanú prácu mohla začať robiť až minulý rok.
Roky o tom snívala
Oscarová herečka, ktorá má okrem dvoch biologických dcér ešte dve adoptované deti, dcéru Bellu a syna Connora z predchádzajúceho vzťahu s hercom Tomom Cruisom, sa rozhodla svoje dcéry pred svetom šoubiznisu ochrániť.
Aj z toho dôvodu sa staršia Sunday Rose nemohla postaviť na modelingové mólo až do svojich 16 rokov napriek tomu, že celé roky o tejto práci snívala. V domácnosti slávnych rodičov sa totiž museli dodržiavať dve prísne pravidlá.