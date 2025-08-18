S vedrom chodila po vodu a polovicu vždy rozliala. Z prázdninujúcej dievčiny vyrástla známa krásavica
Maličkosti zo svojho detstva dnes považuje za tie najkrajšie spomienky.
Až do svojich osemnástich prežívala letné prázdniny presne tak, ako na fotografii. Každý rok trávila čas na chate, ktorú jej otec spolu s babičkou postavili vlastnými rukami, opaľovala sa na priamom slnku uprostred nepokosenej lúky a keď ju omrzelo ležadlo, odišla na vlnenú deku, ktorá nepríjemne škrabala.
Chodila na výlety na skladacom bicykli, večery trávila v dedinskom kine s mimoriadne nepohodlnými stoličkami, na poli zbierala kukuricu a keď šla s vedrom v ruke po vodu, polovicu cestou domov zakaždým rozliala.