Kúrenár a kaderníčka mu ukázali, na čom skutočne záleží. David Beckham to teraz učí aj všetky svoje deti
Rodičov vystrašila obrovská sláva aj vzťah s Victoriou.
Jeho mama bola kaderníčkou v domovoch dôchodcov a jeho otec kúrenárom v Essexe. David Beckham sa spolu so svojimi dvoma sestrami narodili do skromných pomerov a do rodiny, v ktorej boli fanatickí priaznivci futbalového klubu Manchester United. Hoci sa Beckhamovci po 33 rokoch manželstva v roku 2002 rozviedli, ich syn im bude navždy vďačný za to, ako ho vychovali. V rozhovore pre CNBC priznal, že ho naučili ctiť si dve jednoduché ľudské hodnoty a vďaka tomu v živote uspel. Teraz sa to snaží naučiť svoje deti.
Z Victorie neboli nadšení
David Beckham prezradil, že práve vďaka svojmu otcovi začal hrať ako malý chlapec futbal. „Začínali sme si kopať do lopty v záhrade, ale ja som vždy poničil kvetinové záhony, takže keď sa otec vrátil z fušiek, išli sme do parku a celé hodiny sme trénovali a trénovali,“ spomínal vo svojej autobiografii. Jeho mama zase bola tá, ktorá s ním chodila na všetky tréningy a dnes si ako trojnásobný otec dobre uvedomuje, aká to bola od nej obeta.
„Keď sme boli deti, otec chodil do práce o šiestej ráno a často sa vracal o deviatej večer. Moja mama bola rovnaká, cez deň pracovala a potom ešte po večeroch strihala a niekedy robila aj do polnoci,“ vravel David Beckham. Hoci ho na začiatku kariéry rodičia podporovali, sláva ich vystrašila a nevedeli sa zmieriť ani so vzťahom s Victoriou.
Syna takmer stratil
„Báli sme sa, že stratí všetko, na čom pracoval, pretože futbal bol vždy na prvom mieste a potom zrazu nebol,“ spomínala mama Sandra v dokumentárnom seriáli Beckham. „Všetok ten humbug, stres, pozornosť... Nebol to svet, na ktorý sme boli zvyknutí. Bolo to veľmi ťažké. Nemyslím si, že sme na to boli naozaj pripravení, aj keď si nie som istý, či sa na také niečo dá vôbec pripraviť,“ vysvetľoval zase otec Ted v rozhovore pre Mirror, v ktorom priznal, že ich vzťah so synom sa v jednom momente zosypal.