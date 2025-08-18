Kúrenár a kaderníčka mu ukázali, na čom skutočne záleží. David Beckham to teraz učí aj všetky svoje deti - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Kúrenár a kaderníčka mu ukázali, na čom skutočne záleží. David Beckham to teraz učí aj všetky svoje deti
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

SLEDUJE NÁS 207 506 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Kúrenár a kaderníčka mu ukázali, na čom skutočne záleží. David Beckham to teraz učí aj všetky svoje deti

David Beckham s rodičmi a dcérou Harper.
David Beckham s rodičmi a dcérou Harper. — Foto: Instagram/davidbeckham

Rodičov vystrašila obrovská sláva aj vzťah s Victoriou.

Jeho mama bola kaderníčkou v domovoch dôchodcov a jeho otec kúrenárom v Essexe. David Beckham sa spolu so svojimi dvoma sestrami narodili do skromných pomerov a do rodiny, v ktorej boli fanatickí priaznivci futbalového klubu Manchester United. Hoci sa Beckhamovci po 33 rokoch manželstva v roku 2002 rozviedli, ich syn im bude navždy vďačný za to, ako ho vychovali. V rozhovore pre CNBC priznal, že ho naučili ctiť si dve jednoduché ľudské hodnoty a vďaka tomu v živote uspel. Teraz sa to snaží naučiť svoje deti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122169011168061932&set=basw.AbomtqVvDXGED9KAmedINxdGKtJxQeJFG8PUefe0Jsks3E7tXRwLjDnsS88KzOFeq_bgdN6obzjCH198SAml8eLqB9z9RArLL8dkpY3UWvjDvHzeCMOvxW_YMy8e9g8FHmxkzMPf7i5mkhmGsVMe-TA-m3k43ApolUOThhvN-_kUXw&opaqueCursor=Abolb5_76szRxYaIgc6sE-62H2O6WxJ6CMH-_CweDgabCVFr71uqWLppPqFf3F-20gSd-InkuE4bnuLjgZLwqEPIaNMOrTkaFA0TyI0s3H9pR9Ox_soySryjtf1jstal2zzF6nc0LEok1OAVPjy_fGcF3oenY_DdiWDk5OyI8tHMlF17nE0J6QG6Gt7X82NQU99Gd4EOX6HFnenV45aQGYh3Bv-xCbQt3IEfHWbHNogZnKBzoZ8e2znk7R8_8gPsC6XbQe40vIwlu_DMOj7FbllrRh_klpS5S_vmpa6EzV_8Spv06WQFSSLPZph2OZoi9plceMvz4b-Zf7uhYBXj6KR05iszSG4DA_kcKgqeuegBYqyF4mmKsZIe-enAMUQz0h9wfVvqc0aeTBJ_7mHxva3iOIX6qBQ9pf5b3XpoJLlfgP022ViwKGmZLsDGK6HXPy-WaZKdWB9enjD6u5l6UMMKxtfa2gVX24V_RGJhrsp6Ue4ninWWmpWfAKn-fkxMHD9q0__FyVGPXNzcrWyL0OB_myWVlrqD1qSdbl0qSg__m7ydUDTmIjar74mbrYXRfnm-XG3eKXKt2z81R2R6d5fvui6EeMz6c46cYiixrd89TAwcmowANUmLgo0mfHuERg0WsaY0HU9HY8b1Ybqflz1ilz-rcKkqdm406y7dAzbZzDBOBTEUo97ZuvkrgCpFHI-YedrRCMEBtBZC-SN0oqK7qg_dIxy--lwbujfg4fQ_YikTl0hZDzhnqxXje0RYqZhK7ebLbKN-e74qZ88HmcJNEpJx2qGDhH7vSFYe07zJpdOwbaRrOZ2ZDzd37swZEeU

Z Victorie neboli nadšení

David Beckham prezradil, že práve vďaka svojmu otcovi začal hrať ako malý chlapec futbal. „Začínali sme si kopať do lopty v záhrade, ale ja som vždy poničil kvetinové záhony, takže keď sa otec vrátil z fušiek, išli sme do parku a celé hodiny sme trénovali a trénovali,“ spomínal vo svojej autobiografii. Jeho mama zase bola tá, ktorá s ním chodila na všetky tréningy a dnes si ako trojnásobný otec dobre uvedomuje, aká to bola od nej obeta.

David Beckham s manželkou Victoriou.
Prečítajte si tiež: Po nociach čistí sviečky a vysáva v líniách. David Beckham už roky bojuje so svojou psychickou poruchou

„Keď sme boli deti, otec chodil do práce o šiestej ráno a často sa vracal o deviatej večer. Moja mama bola rovnaká, cez deň pracovala a potom ešte po večeroch strihala a niekedy robila aj do polnoci,“ vravel David Beckham. Hoci ho na začiatku kariéry rodičia podporovali, sláva ich vystrašila a nevedeli sa zmieriť ani so vzťahom s Victoriou.

Syna takmer stratil

„Báli sme sa, že stratí všetko, na čom pracoval, pretože futbal bol vždy na prvom mieste a potom zrazu nebol,“ spomínala mama Sandra v dokumentárnom seriáli Beckham. „Všetok ten humbug, stres, pozornosť... Nebol to svet, na ktorý sme boli zvyknutí. Bolo to veľmi ťažké. Nemyslím si, že sme na to boli naozaj pripravení, aj keď si nie som istý, či sa na také niečo dá vôbec pripraviť,“ vysvetľoval zase otec Ted v rozhovore pre Mirror, v ktorom priznal, že ich vzťah so synom sa v jednom momente zosypal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.