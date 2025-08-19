Má len 29 rokov, no jeho čas beží inak. Rišo potrebuje na liek, ktorý mu môže zachrániť život, státisíce
Prosí o najcennejšie – o čas.
„Prosím, pomôžte mi získať čas. Lebo ten môj beží inak,“ hovorí pre portál Donio 29-ročný Rišo, ktorý žije so zriedkavou genetickou chorobou. Jeho boj je ťažký, no dnes má prvýkrát po rokoch šancu. Objavil sa liek, ktorý môže spomaliť postup choroby a dať mu nádej na dlhší a plnohodnotnejší život. Sám si ho však zaplatiť nedokáže.
Najskôr len zakopával
Rišo trpí Friedreichovou ataxiou, vzácnym ochorením, ktoré mu pomaly berie silu v nohách, rukách aj hlas. Choroba sa objavila postupne – najskôr zakopnutím, neskôr stratou rovnováhy či schopnosti chodiť. „Vtedy som mal len 14. Úprimne, ešte som tomu poriadne nerozumel. Skôr som cítil, že niečo nie je v poriadku. Až postupne, rok po roku, som začal chápať, čo všetko mi táto choroba vezme,“ priznal pre Donio.
Dnes už potrebuje vozík a každodennú pomoc svojej mamy, ktorá je jeho najväčšou oporou. „Je mojou silou aj tichou hrdinkou, ktorá nesie tento boj spolu so mnou. Bez nej by som to nezvládol – fyzicky ani psychicky,“ vraví a dodáva, že každý deň sa snaží žiť naplno, aj keď je to inak, ako si to kedysi predstavoval.
Objavil sa liek
Zlom nastal vo februári 2023, keď bol v USA schválený prvý liek určený na liečbu Friedreichovej ataxie. Skyclarys síce nezastaví chorobu úplne, ale dokáže spomaliť jej postup a zlepšiť motoriku. To by pre Riša znamenalo najcennejšie – čas. Liečba je však nesmierne drahá.