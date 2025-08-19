Má len 29 rokov, no jeho čas beží inak. Rišo potrebuje na liek, ktorý mu môže zachrániť život, státisíce - Dobré noviny
Dobré noviny
Má len 29 rokov, no jeho čas beží inak. Rišo potrebuje na liek, ktorý mu môže zachrániť život, státisíce
Má len 29 rokov, no jeho čas beží inak. Rišo potrebuje na liek, ktorý mu môže zachrániť život, státisíce

— Foto: Donio.sk / Nádej pre Riša

Prosí o najcennejšie – o čas.

„Prosím, pomôžte mi získať čas. Lebo ten môj beží inak,“ hovorí pre portál Donio 29-ročný Rišo, ktorý žije so zriedkavou genetickou chorobou. Jeho boj je ťažký, no dnes má prvýkrát po rokoch šancu. Objavil sa liek, ktorý môže spomaliť postup choroby a dať mu nádej na dlhší a plnohodnotnejší život. Sám si ho však zaplatiť nedokáže.

Najskôr len zakopával

Rišo trpí Friedreichovou ataxiou, vzácnym ochorením, ktoré mu pomaly berie silu v nohách, rukách aj hlas. Choroba sa objavila postupne – najskôr zakopnutím, neskôr stratou rovnováhy či schopnosti chodiť. „Vtedy som mal len 14. Úprimne, ešte som tomu poriadne nerozumel. Skôr som cítil, že niečo nie je v poriadku. Až postupne, rok po roku, som začal chápať, čo všetko mi táto choroba vezme,“ priznal pre Donio.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rwarga2/posts/10229942067042753?ref=embed_post

Dnes už potrebuje vozík a každodennú pomoc svojej mamy, ktorá je jeho najväčšou oporou. „Je mojou silou aj tichou hrdinkou, ktorá nesie tento boj spolu so mnou. Bez nej by som to nezvládol – fyzicky ani psychicky,“ vraví a dodáva, že každý deň sa snaží žiť naplno, aj keď je to inak, ako si to kedysi predstavoval.

Objavil sa liek

Zlom nastal vo februári 2023, keď bol v USA schválený prvý liek určený na liečbu Friedreichovej ataxie. Skyclarys síce nezastaví chorobu úplne, ale dokáže spomaliť jej postup a zlepšiť motoriku. To by pre Riša znamenalo najcennejšie – čas. Liečba je však nesmierne drahá.

