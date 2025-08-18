Partnerku zoznámil s dcérou a musel si zaklopať. Marek Fašiang a Renáta sa vo vzťahu posunuli ďalej - Dobré noviny
Partnerku zoznámil s dcérou a musel si zaklopať. Marek Fašiang a Renáta sa vo vzťahu posunuli ďalej
Partnerku zoznámil s dcérou a musel si zaklopať. Marek Fašiang a Renáta sa vo vzťahu posunuli ďalej

Marek Fašiang zoznámil novú partnerku s dcérkou.
Marek Fašiang zoznámil novú partnerku s dcérkou. — Foto: Instagram @ marekfasiang

Po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou je známy herec opäť šťastný.

Po tom, ako vyšiel s pravdou von a verejnosť už pozná totožnosť jeho novej partnerky, posunul Marek Fašiang svoj vzťah opäť o krok ďalej. Keď partnerku Renátu zoznámil so svojou milovanou dcérkou Olíviou. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že zoznámenie dôležitých žien v jeho živote prebehlo viac než uspokojivo a z oboch sú dokonca už aj parťáčky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Hneď si ju všimol

Keď sa Marekovi Fašiangovi rozpadol vzťah s modelkou Terezou Bizíkovou, s ktorou vychováva dcérku Olíviu, dlhší čas bol známy herec slobodný. Na lásku však nezanevrel a doprial si aj rande.

Marek Fašiang má novú lásku.
Prečítajte si tiež: Netušila, s kým má dočinenia, no prišiel klik. Srdce Mareka Fašianga si získala omnoho mladšia podnikateľka

„Za posledný rok som spoznal viacero žien a každá mala to svoje, niečo výnimočné, čo sa mi páčilo, čo mi imponovalo a čo ma veľmi zaujalo. Ja som ale v podstate tak teraz nastavený, že tam musí byť klik, nejaká nadstavba toho celého. Je strašne veľa krásnych, šikovných a zaujímavých žien. Človek však musí cítiť, že toto je ono,“ uviedol v relácii Za oponou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Potom však prišlo osudové strenutie v meste, keď sa cez partiu kamarátov zoznámil s o 13 rokov mladšou Popradčankou Renátou. „Chémia tam bola od začiatku. Hneď som si ju v tom bare všimol, sedela 15 metrov odo mňa a upútala ma na prvý pohľad. A chémia stále pretrváva,” vyznal sa moderátor v rozhovore pre Plus Jeden Deň.

Parťáčky

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

