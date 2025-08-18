Partnerku zoznámil s dcérou a musel si zaklopať. Marek Fašiang a Renáta sa vo vzťahu posunuli ďalej
Po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou je známy herec opäť šťastný.
Po tom, ako vyšiel s pravdou von a verejnosť už pozná totožnosť jeho novej partnerky, posunul Marek Fašiang svoj vzťah opäť o krok ďalej. Keď partnerku Renátu zoznámil so svojou milovanou dcérkou Olíviou. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že zoznámenie dôležitých žien v jeho živote prebehlo viac než uspokojivo a z oboch sú dokonca už aj parťáčky.
Hneď si ju všimol
Keď sa Marekovi Fašiangovi rozpadol vzťah s modelkou Terezou Bizíkovou, s ktorou vychováva dcérku Olíviu, dlhší čas bol známy herec slobodný. Na lásku však nezanevrel a doprial si aj rande.
„Za posledný rok som spoznal viacero žien a každá mala to svoje, niečo výnimočné, čo sa mi páčilo, čo mi imponovalo a čo ma veľmi zaujalo. Ja som ale v podstate tak teraz nastavený, že tam musí byť klik, nejaká nadstavba toho celého. Je strašne veľa krásnych, šikovných a zaujímavých žien. Človek však musí cítiť, že toto je ono,“ uviedol v relácii Za oponou.
Potom však prišlo osudové strenutie v meste, keď sa cez partiu kamarátov zoznámil s o 13 rokov mladšou Popradčankou Renátou. „Chémia tam bola od začiatku. Hneď som si ju v tom bare všimol, sedela 15 metrov odo mňa a upútala ma na prvý pohľad. A chémia stále pretrváva,” vyznal sa moderátor v rozhovore pre Plus Jeden Deň.