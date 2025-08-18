Prišla si vybaviť doklady, o pár minút bojovala o život. Tragédiu pohotovo odvrátili Anna a Silvia
Hrdinky z dokladového oddelenia zvládli moment, ktorý rozhodoval o živote.
Prišla, aby si vybavila doklady. 77-ročnej pani však pri rutinnej záležitosti prišlo nevoľno a v priebehu pár minút už bojovala o vlastný o život. Anna Jančová a Silvia Šebeková z oddelenia dokladov v Novom Meste nad Váhom nezaváhali a ich duchaprítomnosť sa stala rozhodujúcou.
„Neváhali ani sekundu: kolegyne z oddelenia dokladov zachránili ženu, ktorá dostala infarkt,“ takto opísali policajti na sociálnej sieti dve pracovníčky, ktoré okamžite rozpoznali, že ide o vážny stav. Žene poskytli prvú pomoc a zavolali rýchlu zdravotnú pomoc.
„Až do jej príchodu postupovali podľa pokynov operátora na linke 155,“ informovali policajti, podľa ktorých 77-ročnú ženu hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Lekári zároveň potvrdili, že prekonala infarkt myokardu. „Včasná reakcia pracovníčok jej doslova zachránila život,“ uviedol Policajný zbor SR.
Strážcovia zákona taktiež poďakovali obom kolegyniam za profesionalitu, duchaprítomnosť a predovšetkým ľudský prístup. „Rýchla reakcia môže zachrániť život. Nebojte sa pomôcť a volať 155,“ dodali.