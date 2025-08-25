Plnená paprika na raňajky? Herečka Monika Szabó našla spôsob, ako ju pripraviť chutne a nutrične vyvážene - Dobré noviny
Plnená paprika na raňajky? Herečka Monika Szabó našla spôsob, ako ju pripraviť chutne a nutrične vyvážene
Plnená paprika na raňajky? Herečka Monika Szabó našla spôsob, ako ju pripraviť chutne a nutrične vyvážene

Monika Szabó a plnená paprika.
Monika Szabó a plnená paprika. — Foto: Instagram/mon.szabo

Mega rýchle, mega chutné, napísala hviezda Dunaja k svojmu receptu.

Nie je ten typ človeka, ktorý by každé ráno vstával ešte pred svitaním, aby sa hodinu potil v posilňovni a preto sa rozhodla, že jej cesta k postave, v ktorej sa bude cítiť sebavedomo, povedie iným smerom. Hviezda seriálu Dunaj, k vašim službám a obľúbená herečka Monika Szabó objavila prerušovaný pôst, vďaka ktorému si postupne vybudovala zdravý vzťah k jedlu. Zistila však, že v jednej veci na začiatku zásadne pochybila.

Nekazí si to alkoholom

„Neriešila som konkrétnu stravu počas tých mojich ôsmich hodín jedenia. Jedla som všetko a veľa,“ priznala pre magazín Báječná Žena a dodala, že práve v tej chvíli sa rozhodla pre zmenu. Dnes už vie, čo si servíruje na tanier, stravuje sa vyvážene a týždenne zje až 30 druhov zeleniny a ovocia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Szabó (@mon.szabo)

Jedálniček si nekazí ani alkoholom, ktorý sa rozhodla zo svojho života úplne vyradiť a svojim odhodlaním inšpiruje aj ostatných. „Z alkoholu sa priberá! Cez deň sa stravujem nutrične, bola by som blbá, keby som to večer celé porušila,“ vysvetlila na Instagrame, kde občas prekvapí aj receptom z vlastnej kuchyne.

Nedávno sa týmto spôsobom podelila aj o tip na neobyčajné raňajky, ktoré sú zložené len z pár surovín, sú výživné a zdravé. „Mega rýchle, mega chutné,“ napísala k svojmu videoreceptu obľúbená herečka.

Plnená paprika podľa Moniky Szabó

