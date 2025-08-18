Po pôrode plakala viac než za celý život. Komička Simona priznala ťažké chvíle a pre ľudí má silný odkaz
Sympatickú Žilinčanku prekvapili nečakané emócie a pocity zlyhania. „Podcenila som novú výzvu, ale spracúvam to,“ odkazuje svojim priaznivcom.
Materstvo nie je vždy len prechádzka ružovou záhradou. Svoje o tom vie aj Simona First, ktorá prednedávnom priviedla manželovi Joeovi Trendymu na svet dcérku Amalu. Napriek tomu, že u komička už má 9-ročného syna Damiána, tentoraz ju niektoré veci poriadne zaskočili. Vyčerpaná a na pokraji síl sa rozhodla o svojej skúsenosti nahlas prehovoriť a všetkým, ktorí majú vo svojej blízkosti čerstvú mamičku, odkazuje len jedno.
Malá Amala je podľa komičky tvrdý oriešok, občas rodičov potrápi ponocovaním a Simone sa dokonca zdá, že má ocka Tea radšej než ju. „Trošku máme s Amalou problém. Smeje sa iba na otca. Aj sa jej snažím vysvetliť, že za to si ľudia platia a ona si neváži, že som ju porodila a nedávam si kvôli nej parfém. Ale ona nič. Začínam si myslieť, že ma až tak nemusí,“ okomentovala fotografiu, na ktorej Amala zamilovane pozerá na svojho otecka. To však nie je všetko, čo čerstvú dvojnásobnú maminu trápi.
Veci, ktoré ma žerú zvnútra
Simona sa totiž netají ani tým, že ju nečakane prepadli silné emócie a po dlhom čase čelila neistote, obavám a veľkému strachu. „Mám po boku skvelého muža a syna a mala som pocit, že zlyhávam aj pre nich v elementárnych úlohách. Nestihla som navariť, upratať, tráviť čas s Damkom, nestihla som vyzerať ako žena, odpísať na e-maily a odoslať doklady na DPH. Samozrejme, nemám klasickú materskú dovolenku, lebo nemám ani klasické zamestnanie, takže čosi sa robiť musí, nehľadiac na nevyspatie či neschopnosť naplánovať termín. To všetko sú veci, ktoré som tušila, ale keď ich človek zažíva, akosi inak vás žerú. Niekedy zvnútra,“ vyznala sa v príspevku na svojom Instagrame.
Svojím postom si chcela podľa vlastných slov uľaviť a dať druhým na známosť, že aj komici sú len ľudia a hoci bežne na verejnosti sršia vtipom, nemusia každú životnú situáciu zvládať vždy s nadhľadom. Tak to napokon mala v ostatných týždňoch aj ona.