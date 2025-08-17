Trikrát sa vydala, no s mužmi to nevedela. Joy Adamson srdce ťahalo k šelmám, vychovala aj legendárnu Elzu
Levi ju fascinovali už od útleho detstva.
Celý život hľadala bezpodmienečnú lásku. Bola trikrát vydatá, no ten najhlbší cit napokon aj tak našla až u levice Elzy, ktorú preslávila v Hollywoode a následne vypustila späť do voľnej prírody. Prečítajte si neuveriteľný príbeh Joy Adamson, Češky, ktorá väčšinu svojho života prežila v Afrike, kde sa celou svojou bytosťou usilovala o ochranu ohrozených druhov.
Joy sa v skutočnosti narodila ako Frederike Victoria Gessner v Opave. Druhorodená dcéra stavebného inžiniera Viktora Gessnera šťastné detstvo veľmi nepoznala. „Otec sa nemohol zmieriť s tým, že som dievča. Hovoril mi Fritz, hovoril so mnou ako so synom a chcel, aby som sa obliekala do chlapčenských šiat,“ zaspomínala si podľa českého časopisu Retro v jednej zo svojich kníh.
Levi ju fascinovali odmalička
Levi ju fascinovali už ako malú. „Keď sme sa ako deti hrali na prenasledovanie leva, hrala som vždy levicu. Mala som dlhé svetlé vlasy a vedela som výborne behať,“ pokračuje vo svojich spomienkach Joy, ktorá na Opave strávila dvanásť rokov až do rozvodu svojich rodičov a potom sa s mamou presťahovala do Viedne. Chcela sa stať koncertnou pianistkou, no mala príliš malé ruky. Venovala sa teda iným odborom vrátane maľby, tesnopisu, reštaurátorstvu, kovotepectvu a navrhovaniu plagátov, dokonca začala študovať i medicínu a popri tom všetkom si privyrábala ako modelka. Ako však priznáva, stále nevedela, čím sa chce naozaj stať.
Vo Viedni neskôr spoznala svojho prvého manžela Viktora Rittera von Klarwill. Veľká láska to síce nebola, no imponoval jej, a tak už po troch týždňoch prijala jeho žiadosť o ruku a spolu s ním sa snažila získať kontakty na nejakú exotickú krajinu, kde by si postavili vysnený dom. Asi dva roky nato si napokon vymenili niekoľko dopisov so švajčiarskym farmárom v Keni a vypravili sa do Afriky.