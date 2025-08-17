Trikrát sa vydala, no s mužmi to nevedela. Joy Adamson srdce ťahalo k šelmám, vychovala aj legendárnu Elzu - Dobré noviny
Trikrát sa vydala, no s mužmi to nevedela. Joy Adamson srdce ťahalo k šelmám, vychovala aj legendárnu Elzu
Trikrát sa vydala, no s mužmi to nevedela. Joy Adamson srdce ťahalo k šelmám, vychovala aj legendárnu Elzu

— Foto: www.fatheroflions.org, Columbia Pictures Corporation

Levi ju fascinovali už od útleho detstva.

Celý život hľadala bezpodmienečnú lásku. Bola trikrát vydatá, no ten najhlbší cit napokon aj tak našla až u levice Elzy, ktorú preslávila v Hollywoode a následne vypustila späť do voľnej prírody. Prečítajte si neuveriteľný príbeh Joy Adamson, Češky, ktorá väčšinu svojho života prežila v Afrike, kde sa celou svojou bytosťou usilovala o ochranu ohrozených druhov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Women Of London (@womenofldn)

Joy sa v skutočnosti narodila ako Frederike Victoria Gessner v Opave. Druhorodená dcéra stavebného inžiniera Viktora Gessnera šťastné detstvo veľmi nepoznala. „Otec sa nemohol zmieriť s tým, že som dievča. Hovoril mi Fritz, hovoril so mnou ako so synom a chcel, aby som sa obliekala do chlapčenských šiat,“ zaspomínala si podľa českého časopisu Retro v jednej zo svojich kníh.

35-ročný rodák z Trenčína Tomáš Šmátrala už niekoľko rokov monitoruje šelmy a nelegálne pytliactvo prostredníctvom fotopascí na exotickej Sumatre a Kostarike. Bohaté skúsenosti využíva aj na Slovensku.
Prečítajte si tiež: S medveďmi vieme žiť v mieri, tvrdí ochranár Tomáš, ktorý šelmy monitoruje aj v zahraničí. Vysvetľuje, ako

Levi ju fascinovali odmalička

Levi ju fascinovali už ako malú. „Keď sme sa ako deti hrali na prenasledovanie leva, hrala som vždy levicu. Mala som dlhé svetlé vlasy a vedela som výborne behať,“ pokračuje vo svojich spomienkach Joy, ktorá na Opave strávila dvanásť rokov až do rozvodu svojich rodičov a potom sa s mamou presťahovala do Viedne. Chcela sa stať koncertnou pianistkou, no mala príliš malé ruky. Venovala sa teda iným odborom vrátane maľby, tesnopisu, reštaurátorstvu, kovotepectvu a navrhovaniu plagátov, dokonca začala študovať i medicínu a popri tom všetkom si privyrábala ako modelka. Ako však priznáva, stále nevedela, čím sa chce naozaj stať.

Snímka z filmu Volanie divočiny (1966)
Snímka z filmu Volanie divočiny (1966) Foto: Columbia Pictures Corporation

Vo Viedni neskôr spoznala svojho prvého manžela Viktora Rittera von Klarwill. Veľká láska to síce nebola, no imponoval jej, a tak už po troch týždňoch prijala jeho žiadosť o ruku a spolu s ním sa snažila získať kontakty na nejakú exotickú krajinu, kde by si postavili vysnený dom. Asi dva roky nato si napokon vymenili niekoľko dopisov so švajčiarskym farmárom v Keni a vypravili sa do Afriky. 

