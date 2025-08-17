Celý život Boženke ďakoval, že ho neopustila. Po dlhej chorobe zomrel obľúbený herec Oldo Hlaváček
Naposledy vydýchol dnes v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc.
S milovanou Boženkou prežil viac než 6 dekád a keď ho opustila, len veľmi ťažko si zvykal na samotu. Dnes sú však už opäť spolu. Slovensko práve zasiahla správa o úmrtí herca, zabávača a moderátora Olda Hlaváčka. Podľa slov jeho syna Iva herec naposledy vydýchol dnes v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc. Mal 91 rokov.
Oldo Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal ešte ako dieťa, v školskom predstavení Chrobáci. Počas štúdia hral v ochotníckom súbore Ľudová scéna mesta Žiliny a v gymnaziálnom Divadelnom krúžku Maxima Gorkého. Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa v roku 1963 stal členom činohry SND, kde za svoj život stvárnil desiatky nezabudnuteľných rolí a presadil sa aj pred kamerou. Obrovskú popularitu si získal po boku Ivana Krajíčka v programe Vtipnejší vyhráva, no dnešní diváci si ho môžu pamätať skôr z televíznych seriálov Tajné životy či ZOO.
Veľká láska
So svojou Boženkou sa Oldo spoznal ešte v čase, keď začínal na doskách SND. Boli veľmi mladí, ona ešte tínedžerka. „Bolo to v niekdajšej Záhrade umelcov, dnešnej Umelke. Prišiel som tam s kamarátom a spomínam si, že v ten deň tam hral Orchester Gustáva Broma, ktorý bol už vtedy slávny. Cez prestávku sa prešla po parkete a ja som hneď vedel, že bude moja,“ zaspomínal si herec pre pre Plus 7 dní. Boženka ho okamžite zaujala. Začiatky randenia však nemali ani zďaleka jednoduché. Prísny otec totiž svojej slečne zakazoval, aby sa s kýmkoľvek stretávala.
„Oni bývali na druhom poschodí a my sme sa objímali na prízemní alebo na prvom. Keď raz otecko cupkal hore schodmi, zbadal nás tam. Nepovedal nič, ale keď prišla dcéra domov, tak jej parádne naložil, že sa to v jej veku nepatrí. Ale my sme sa stretávali ďalej. Väčšinou sme chodievali spolu k Dunaju,“ pátral v spomienkach pre Senior magazín Oldo, ktorý svoju vyvolenú obdivoval najmä pre jednu vec.