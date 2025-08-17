Celý život Boženke ďakoval, že ho neopustila. Po dlhej chorobe zomrel obľúbený herec Oldo Hlaváček - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Celý život Boženke ďakoval, že ho neopustila. Po dlhej chorobe zomrel obľúbený herec Oldo Hlaváček
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Oľga Záblacká

Keď ju podviedol s kamarátkou, zobrala to ako fakt. Oľga Záblacká zažila zradu ako z hollywoodskeho trháku

Robo Jakab sa deťom venuje najviac, ako sa len dá.

V temných chvíľach jej pomohol nájsť cestu. Anna Jakab Rakovská vraví, že Robo nie je len ukážkový manžel

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

SLEDUJE NÁS 207 513 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Celý život Boženke ďakoval, že ho neopustila. Po dlhej chorobe zomrel obľúbený herec Oldo Hlaváček

— Foto: TV JOJ, archív STV

Naposledy vydýchol dnes v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc.

S milovanou Boženkou prežil viac než 6 dekád a keď ho opustila, len veľmi ťažko si zvykal na samotu. Dnes sú však už opäť spolu. Slovensko práve zasiahla správa o úmrtí herca, zabávača a moderátora Olda Hlaváčka. Podľa slov jeho syna Iva herec naposledy vydýchol dnes v skorých ranných hodinách v jednej z bratislavských nemocníc. Mal 91 rokov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Smotánka (@smotanka_official)

Oldo Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Prvú hereckú príležitosť dostal ešte ako dieťa, v školskom predstavení Chrobáci. Počas štúdia hral v ochotníckom súbore Ľudová scéna mesta Žiliny a v gymnaziálnom Divadelnom krúžku Maxima Gorkého. Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave sa v roku 1963 stal členom činohry SND, kde za svoj život stvárnil desiatky nezabudnuteľných rolí a presadil sa aj pred kamerou. Obrovskú popularitu si získal po boku Ivana Krajíčka v programe Vtipnejší vyhráva, no dnešní diváci si ho môžu pamätať skôr z televíznych seriálov Tajné životy či ZOO.

Z programu Vtipnejší vyhráva (1971)
Z programu Vtipnejší vyhráva (1971) Foto: Archív STV

Veľká láska

So svojou Boženkou sa Oldo spoznal ešte v čase, keď začínal na doskách SND. Boli veľmi mladí, ona ešte tínedžerka. „Bolo to v niekdajšej Záhrade umelcov, dnešnej Umelke. Prišiel som tam s kamarátom a spomínam si, že v ten deň tam hral Orchester Gustáva Broma, ktorý bol už vtedy slávny. Cez prestávku sa prešla po parkete a ja som hneď vedel, že bude moja,“ zaspomínal si herec pre pre Plus 7 dní. Boženka ho okamžite zaujala. Začiatky randenia však nemali ani zďaleka jednoduché. Prísny otec totiž svojej slečne zakazoval, aby sa s kýmkoľvek stretávala. 

„Oni bývali na druhom poschodí a my sme sa objímali na prízemní alebo na prvom. Keď raz otecko cupkal hore schodmi, zbadal nás tam. Nepovedal nič, ale keď prišla dcéra domov, tak jej parádne naložil, že sa to v jej veku nepatrí. Ale my sme sa stretávali ďalej. Väčšinou sme chodievali spolu k Dunaju,“ pátral v spomienkach pre Senior magazín Oldo, ktorý svoju vyvolenú obdivoval najmä pre jednu vec.

Ťažká skúška

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.