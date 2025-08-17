Za šesť rokov som neskutočne zostarla. Dominika Kavaschová už vie, čo potrebuje vo svojom živote robiť inak
Ženám v jej veku radí len jedno.
Na čas okolo tridsiatky si dodnes spomína veľmi jasne. Všetko sa jej totiž začalo v živote extrémne meniť. Postupne jej do života prišli deti a už je podľa nedávnych informácií aj hrdou pani manželkou. Navonok sa jej zmien udialo neúrekom, odhliadnuc od nich sa však Dominika Kavaschová za ostatných šesť rokov posunula veľmi i vnútorne. V čom sa dnes cíti inak, prezradila otvorene v rozhovore pre magazín Slovenka.
Aj keď o tom vtedy nahlas nehovorila, už tridsiatka pre ňu znamenala obrovský zlom. „Je to vek, keď je už jasné, že žena má so sebou čosi zásadné robiť. Okolie ju na to upozorňuje a aj ona to sama cíti. V tridsiatke by už po správnosti mala mať ako-takú kariéru, stály vzťah a tiež deti… Končia sa šialené časy plné zábavy a flirtu a je čas sa prefackať a povedať si: ‚Haló! Dosť bolo srandy, ako ideme ďalej?‘ Aspoň ja som to takto mala,“ smeje sa herečka, ktorá už má krížikov na dreve dnes o čosi viac.
Ako sympatická Prešovčanka hodnotí zmenu, ktorá sa jej za šesť rokov od tridsiatky stihla v živote udiať? „Mala som dosť prekvapení a zaskočila ma hlavne tá obrovská mentálna zmena. Mám pocit, že som za šesť rokov neskutočne zostarla. Dve deti za mnou, ani jedna noc, počas ktorej by som sa vyspala. Veľmi málo času na seba…,“ vymenúva interpretka, ktorá má podľa vlastných slov pocit, akoby až teraz dospela.
Iná žena
„Niekedy, keď si pozerám staré fotky, mám pocit, že sa dívam na inú ženu… Zjemnela som, zvážnela som, totálne sa mi zmenili hodnoty a priority – a musím povedať, že sa v tomto období života cítim najšťastnejšie, ako som sa kedy cítila,“ usúdila so spokojným výrazom v tvári energická umelkyňa, ktorá dnes podľa vlastných slov viac ako kedykoľvek predtým rieši jednu životnú tému.