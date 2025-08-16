Prenasledujú ju aj cez leto. Zuzka Kronerová a Majo Mitaš sa priznali k snom, ktoré by nepriali nikomu
Najviac ich vždy vydesia takéto nočné mory.
Ľudia ich obdivujú pre ich šarm a pohotovosť, aj oni sú však len ľudia so svojimi emóciami, strachmi a obavami. Zuzana Kronerová a Marián Mitaš teraz pre magazín Šarm otvorili svoje trináste komnaty a priznali, aké nočné mory ich prenasledujú. „Prichádzajú aj cez prázdniny,“ priznala legendárna herečka.
Desí ho, že príde na pľac nepripravený
Marián Mitaš, ktorý aktuálne okrem divadla hviezdi aj v seriáloch Lásky v Istanbule, Nemocnica či Kriminálka Kraj, sa najviac v noci zapotí, keď sa mu prisní, že ide robiť projekt s niekým, kto má uňho vysoký kredit, a príde na pľac absolútne nepripravený. „Snažím sa to síce zahrať tak, že vlastne všetko ovládam, ale pritom ten človek vie, že som totálne nepripravený. O tomto sa mi reálne sníva, aj keď v skutočnosti to nerobím,“ smeje sa pre Šarm herec, ktorý sa však v skutočnom živote na každú spoluprácu zodpovedne chystá.
Keď nesníva, najviac ho podľa vlastných slov desí niečo celkom iné. „Keď napríklad zistím, že mám byť aj v Prahe a mám hrať aj predstavenie v Bratislave. Potom to musím nejako riešiť a stojí ma to strašne veľa šarmu, aby sa to nejako podarilo,“ prezrádza Majo, ktorému sa podobná situácia stala v živote už neraz.
„Chválabohu, zatiaľ z toho neboli ešte žiadne pokuty, ale raz na to určite doplatím. Lebo to je najhoršie. Čo sa týka organizácie time manažmentu som naozaj strašný lajdák a mám v tom veľký bordel,“ priznáva Mitaš. Obľúbenému hercovi by sa zjavne zišiel agent, ktorý by podobné situácie riešil v predstihu zaňho.
Najväčšia obava Zuzky Kronerovej
Marián však nie je jediný, ktorého z času na čas potrápia nepríjemné sny či situácie. Svoje o nich vie aj veľká profesionálka Zuzka Kronerová.