Prenasledujú ju aj cez leto. Zuzka Kronerová a Majo Mitaš sa priznali k snom, ktoré by nepriali nikomu
Prenasledujú ju aj cez leto. Zuzka Kronerová a Majo Mitaš sa priznali k snom, ktoré by nepriali nikomu

Najviac ich vždy vydesia takéto nočné mory.

Ľudia ich obdivujú pre ich šarm a pohotovosť, aj oni sú však len ľudia so svojimi emóciami, strachmi a obavami. Zuzana Kronerová a Marián Mitaš teraz pre magazín Šarm otvorili svoje trináste komnaty a priznali, aké nočné mory ich prenasledujú. „Prichádzajú aj cez prázdniny,“ priznala legendárna herečka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desí ho, že príde na pľac nepripravený

Marián Mitaš, ktorý aktuálne okrem divadla hviezdi aj v seriáloch Lásky v Istanbule, Nemocnica či Kriminálka Kraj, sa najviac v noci zapotí, keď sa mu prisní, že ide robiť projekt s niekým, kto má uňho vysoký kredit, a príde na pľac absolútne nepripravený. „Snažím sa to síce zahrať tak, že vlastne všetko ovládam, ale pritom ten človek vie, že som totálne nepripravený. O tomto sa mi reálne sníva, aj keď v skutočnosti to nerobím,“ smeje sa pre Šarm herec, ktorý sa však v skutočnom živote na každú spoluprácu zodpovedne chystá. 

Marián Mitaš má s manželkou dve dcérky.
Prečítajte si tiež: Cit vyhral nad rozumom. Marián Mitaš našiel šťastie u Katky, ktorú stretol ako chlapec v pionierskom tábore

Keď nesníva, najviac ho podľa vlastných slov desí niečo celkom iné. „Keď napríklad zistím, že mám byť aj v Prahe a mám hrať aj predstavenie v Bratislave. Potom to musím nejako riešiť a stojí ma to strašne veľa šarmu, aby sa to nejako podarilo,“ prezrádza Majo, ktorému sa podobná situácia stala v živote už neraz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Chválabohu, zatiaľ z toho neboli ešte žiadne pokuty, ale raz na to určite doplatím. Lebo to je najhoršie. Čo sa týka organizácie time manažmentu som naozaj strašný lajdák a mám v tom veľký bordel,“ priznáva Mitaš. Obľúbenému hercovi by sa zjavne zišiel agent, ktorý by podobné situácie riešil v predstihu zaňho.

Najväčšia obava Zuzky Kronerovej

Marián však nie je jediný, ktorého z času na čas potrápia nepríjemné sny či situácie. Svoje o nich vie aj veľká profesionálka Zuzka Kronerová.

