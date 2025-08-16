V horúčavách treba piť viac. Dôležitejšie ako množstvo prijatej vody je však podľa odborníkov niečo iné
Hydratovať nás napokon môže aj obľúbená káva.
Aj keď zrejme onedlho podľa SHMÚ nastane opäť ochladenie, zatiaľ čelíme na Slovensku stále vlne výrazných horúčav a internet sa len tak hemží dobrými radami, ako treba dodržiavať pitný režim a že treba vypiť aspoň dva litre denne. V skutočnosti je to však podľa odborníkov trošku inak.
Áno, vysoká teplota predstavuje pre náš organizmus skutočne veľké nebezpečenstvo a najviac ohrození sú práve tí najkrehkejší, teda malé deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí. Slovenský Červený kríž radí nosiť ľahšie oblečenie a pokrývku hlavy a pokiaľ sa dá, zdržiavať sa radšej v tieni. Úrad verejného zdravotníctva zasa odporúča obmedziť v poludňajších hodinách fyzickú aktivitu a prispôsobiť vysokým teplotám príjem tekutín. Ako to však robiť tak, aby sme naše telá hydratovali čo najlepšie a vyhli sa prípadným komplikáciám?
Prvé známky dehydratácie
Áno, v horúčavách jednoducho treba piť viac. Dva litre denne sa považujú za minimum v klasickom miernom počasí a v horúčavách sa odporúčaná spotreba tekutín šplhá až na tri. Sledujte však svoje telo a tekutiny doň dopĺňajte priebežne. Keď váš organizmus potrebuje tekutiny, včas sa ohlási a veľmi pravdepodobne to rýchlo zaznamenáte – prvými príznakmi dehydratácie sú totiž také neprehliadnuteľné signály ako smäd a tmavožltý až oranžový moč.
Pri deťoch si to ľahko všimnete tiež. „Známky dehydratácie svedčiace pre slabý príjem tekutín sú, keď dieťa nemočí cez deň viac ako 6 hodín a moč je koncentrovaný. Dieťa sa sťažuje na bolesť hlavy. Dojča má prepadnutú fontanelu, je červené, plače a môžu mu aj chýbať slzy,“ vymenúva pre portál najmama.sk pediatrička Denisa Jaššová, podľa ktorej má dehydratované dieťa menej ako 6 až 8 pocikaných plienok denne a častým príznakom je aj tvrdá stolica a problémy s vyprázdňovaním. Dieťa sa navyše môže zdať ospalejšie než zvyčajne.
Dôležitejšie než množstvo tekutín
Dôležitejšie ako množstvo vypitej vody je však podľa odborníkov niečo iné, a to – AKO tekutiny do seba prijímate.