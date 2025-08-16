Vie, čo potrebuje, aby dokázala byť k druhým pozorná. Diana Mórová nedá dopustiť na svoj ranný rituál - Dobré noviny
Vie, čo potrebuje, aby dokázala byť k druhým pozorná. Diana Mórová nedá dopustiť na svoj ranný rituál
Vie, čo potrebuje, aby dokázala byť k druhým pozorná. Diana Mórová nedá dopustiť na svoj ranný rituál

Toto je pre mňa najdôležitejšie, hovorí spokojne herečka.

Vie, že vnútorná pokora a skromnosť sú dobrým základom pre spokojný život. Aj to, že práve drobnosti si zvyčajne pamätáme najviac. „Niekedy je dobré, keď niekomu napíšeš na lístok ‚Ľúbim ťa‘ a podstrčíš mu to do gatí alebo na servítku. Alebo si sadnete na skaly pri mori a mlčíte. Alebo sa rozprávate bez toho, aby ste mali mobily pri sebe,“ vymenúva pre joj.sk Diana Mórová. Rozhovor z očí do očí a so skutočným záujmom o toho druhého je pre populárnu herečku to najkrajšie, čo si môžeme s niekým odovzdať. Na to, aby mohla byť naplno v prítomnosti s druhými a venovať im každý deň kúsok svojej energie, potrebuje však v prvom rade zaopatriť seba. Každé ráno preto dodržiava dôležitý rituál.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na obrazovkách s bývalým

Aktuálne sa Diana objavuje na obrazovkách najmä v rámci projektu TV JOJ Tomáš a Diana, slovenskej adaptácii francúzskeho seriálu Un gars, une fille, ktorý umožňuje prostredníctvom krátkych zábavných klipov nenásilným spôsobom nahliadnuť do anatómie partnerstva. Spoluprácu s režisérom projektu Michalom Vajdičkom i so svojím hereckým partnerom Tomášom Maštalírom, s ktorým kedysi tvorila pár i v súkromí, si Diana veľmi chváli. „Na nakrúcaní Tomáša a Diany je pekné, že zažívame vtipné situácie, aj sa trošku sem-tam pohádame, niekedy brutálne…,“ podotýka so smiechom Mórová pre TV Pravda„... ale vieme, že prídeme k výsledku. A na konflikt rýchlo zabudneme. Tomáš má dar, že ma dokáže vždy tak rozosmiať, že potom už len mávnem rukou,“ konštatuje umelkyňa, ktorá vie oceniť dobrú spoluprácu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ja som občas trošku taká blondínka – prečítam situáciu v scenári inak, ako ju vidia chlapi. Keď im to poviem, pozerajú na mňa a niekedy sa snažíme nájsť význam alebo pointu tak, aby sme zachytili mužský, ale aj ženský pohľad. Hľadáme kompromis, čo je naozaj najlepšie,“ približuje herečka, ktorá si podľa vlastných slov dokáže uznať chybu aj sa prispôsobiť.

Diana Mórová prehovorila o synovi Quidovi.
Prečítajte si tiež: Svet nie je len biely, hovorí Diana Mórová synovi tínedžerovi. Quidovi poradila, koho si treba nájsť

Rituál, ktorý sa neodpúšťa

V jednej veci vo svojom živote kompromisy nikdy nerobí. Ide o rituál, ktorý si dopraje bez výnimky každé ráno a vďaka ktorému dokáže potom po celý deň dobre fungovať.

